La Pantera habló del complicado momento que el atacante paraguayo está viviendo en Colo Colo. “Todo cambio lleva su tiempo, me pasó a mí, ahora le pasa a él”, afirmó.

Lucas Barrios no pierde la fe con Darío Lezcano: “Cuando se adapte va a tener su gran momento”

Darío Lezcano no ha podido destacar del todo con la camiseta de Colo Colo en este 2023. El paraguayo llegó como la carta goleadora del Cacique en esta temporada y con la tremenda responsabilidad de reemplazar a Juan Martín Lucero en delantera, sin todavía llenar la expectativas.

Lamentablemente Gustavo Quinteros en esta pasada no ha tenido mucha paciencia, ya que no tuvo problemas en primero sacarlo del once titular para probar al juvenil Damián Pizarro y ahora en dejarlo fuera de la lista de citados para el clásico ante Universidad Católica.

Uno que analizó este complejo presente de Lezcano en el Cacique fue su compatriota Lucas Barrios, quien en conversación con el medio La Unión de Paraguay afirmó que “sigo mucho a Colo Colo y creo que a Darío le irá bien. Todo cambio lleva su tiempo, me pasó a mí, ahora le pasa a él”.

“A Darío lo sigo, ha hecho un par de goles ya, creo que ha tenido una lesión después, y volvió. La verdad es que yo tuve la posibilidad de jugar con él, es muy inteligente, ocupa muy bien los espacios y no me cabe ninguna duda que cuando se adapte al fútbol chileno va a tener su gran momento”, agregó La Pantera.

Para cerrar, el ex delantero del Cacique declaró que “no es fácil cambiar la familia, como me ha pasado a mí ahora, acomodarte a un lugar de nuevo como lo hizo él de México a Chile, y pensar de nuevo que ya tienes que rendir es un poco difícil hasta que vos que adaptas”.

El paraguayo Lezcano lleva siete partidos jugados con Colo Colo, siendo en dos ellos titular y anotando tres goles.