Leonardo Gil ronca de entrada en Colo Colo al ser presentado: “Si el técnico considera que puedo jugar, lo haré”

Colo Colo presentó a su quinto refuerzo tras Juan Carlos Gaete, Felipe Fritz, Martín Rodríguez y Miiko Albornoz: tras cumplir su cuarentena por venir de Brasil, Leonardo Gil se puso la camiseta número 5 del Cacique y quedó a disposición de Gustavo Quinteros.

“Estoy muy contento de poder estar acá, lo primero que me impulsó fue la institución, su historia, es uno de los clubes más importantes y estoy feliz. Lo que me impulsó y me hizo venir fue Gustavo (Quinteros), por la idea futbolística, los jugadores que hay, hay un gran plantel, se formó un lindo plantel, muy competitivo. Es un empuje a mi llegada a Colo Colo. Con mis compañeros trataremos de hacer lo mejor, quiero ayudar desde el lugar que me toque, vine a sumar y a conseguir cosas importantes”, comentó el Colorado de entrada.

“Me estoy preparando lo mejor posible. Estuve en cuarentena, hay que respetar los protocolos y lo hice, entrené en mi habitación lo más que pude. En Brasil venía entrenando, así que si el director técnico considera que puedo jugar, lo haré de la mejor manera. Si me toca esperar, apoyaré a mis compañeros. Lo importante es que el equipo esté bien, viene de una gran pretemporada. Se ve un grupo muy sano, chicos jóvenes que quieren trabajar, que tienen muchas ganas de conseguir cosas importantes. Vengo a sumarme a este barco para dar lo mejor”, abundó.

Asimismo, ya apunta a su primer título, cuando los albo se midan con Universidad Católica este domingo en la Supercopa 2020. “Es uno de los primeros objetivos. Después está el Campeonato Nacional, que para nosotros es importantísimo, pelear el torneo. Es lo que nos proponemos como equipo y devolver a Colo Colo, a un equipo tan grande, a una competencia internacional”, reflexionó.

Sobre su puesto en la cancha, el ex Vasco da Gama recalcó que “uno con los años va aprendiendo muchas cosas, a jugar en diferentes posiciones. Me tocó jugar de contención solo, de volante por izquierda o interior. Todos sabemos la posición en la que más puedo rendir, vengo con esa intención, de sumar asistencias, poder hacer algún gol y con el sueño de poder convocado para la selección. Lo vengo buscando y quiero cumplir ese sueño. Este gran club me da esta posibilidad, de poder demostrar, trabajar día a día para que eso pueda llegar en algún momento”.

“Conversé con Gustavo, bastante. Me va a utilizar en el mediocampo. Nadie tiene el puesto asegurado. Vamos a trabajar todo sanamente y jugará el que esté mejor, eso es importantísimo. La idea es que el técnico tenga opciones por puesto para ser un equipo competitivo”, añadió.

El Colo Gil con la camiseta de Colo Colo | Foto: Sebastián Órdenes / Colo Colo

Finalmente, Gil expresó que “al hincha le puedo decir que en el fútbol pueden pasar muchas cosas, va cambiando cada momento. Lo que pasó, ya pasó. Hoy el club está en otra situación, hay un gran grupo, gente muy joven, con muchas ganas, con mucho compromiso. Me pone muy contento vero eso. Cuando un grupo está fuerte y tiene los objetivos claros, estos se consiguen. Lo importante es contagiar desde el campo para afuera, que depositen esa confianza en nosotros, que trataremos siempre de dar lo mejor por Colo Colo”.

Colo Colo tiene su primer apretón de la temporada el 21 de marzo, cuando como campeón de la Copa Chile enfrentará a Universidad Católica por la Supercopa 2020, a partido único, y podrás verla en vivo y en directo por las pantallas de TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.