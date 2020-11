Históricos de Colo Colo desaprueban el fichaje de Jorge Valdivia: “Para este minuto, no es la solución”

En las últimas horas han circulado trascendidos de que la dirigencia de Blanco y Negro está analizando la opción de fichar a Jorge Valdivia para salir de este mal momento futbolístico, que los tiene últimos en el Campeonato Nacional.

Ante esa situación, dos históricos del Cacique conversaron con Deportes en Agricultura sobre esta posibilidad y fueron categóricos: por sus constantes lesiones, no es la solución que necesita el club para salir de este mal momento.

“Sin desconocer ni desmerecer lo que es Jorge Valdivia para Colo Colo, no creo que sea la solución. Él cumplió un ciclo, se tiene que dar cuenta que es así, hay una demanda de por medio, hubo dineros que tuvieron que pagarse. Entonces creo que no, y hay que ser consecuente con la situación futbolística que está viviendo el equipo y no es la mejor solución para salir adelante”, mencionó Gabriel Mendoza.

El volante viene de un irregular paso del fútbol mexicano, pues el coronavirus y las lesiones no le permitieron brillar por Mazatlán. (FOTO: Agencia Uno)

En una misma línea, agregó que “hay etapas, los ciclos se cumplen, y para este minuto no es la solución. Creo que las soluciones están por otro lado para Colo Colo”, ratificando que el Mago debe buscar otros horizontes.

Se sumó a esas palabras Daniel Morón, quien expresó que “me encanta Valdivia, pero el que juega el 80 por ciento de los partidos, el que entra a la cancha y me deja a jugadores solos con el arquero. Pero hay que ver si está ese Valdivia, y esa es la evaluación que deben hacer los que toman decisiones. No es una pregunta que me toque responder a mí, en estos momentos”.

El ex portero y dirigente del club también comentó sobre el panorama Albo y si se asusta que pueda descender a la Primera B: “Me preocupa, pero no me tiene desesperado. Colo Colo tiene mucho para salir de esta situación. No estoy desesperado que vaya a venir el descenso. Colo Colo aún tiene un margen amplio para salir de este momento”, sentenció.