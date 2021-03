Gabriel Costa y demora en los refuerzos que pide Quinteros para Colo Colo: "Eso depende de la dirigencia"

Colo Colo se estrenó en el Campeonato Nacional 2021 reviviendo fantasmas de lo ocurrido el año pasado. Los albos no pudieron ante Unión La Calera, sellando un empate sin goles donde tuvieron las más claras para abrir el marcador, pero sus delanteros nuevamente no estuvieron a la altura.

Iván Morales y Javier Parraguez siguen sin poder mantener una regularidad, lo que tiene a Gustavo Quinteros exigiendo cuando antes a un delantero y un central. Fabricio Formiliano estaba listo, pero hasta ahora no hay nada cerrado, mientras que en el puesto del 9 no hay ningún nombre cerca.

Este martes Gabriel Costa conversó con los medios de comunicación y se refirió al tema de los refuerzos, con quienes el DT aseguró que no puede pelear el torneo si no llegan. "No escucho mas veces de lo que se habla y dice. Gustavo nos has dado un mensaje y estamos muy unidos, entregados a lo que es el club".

Gabriel Costa se sumó a la crítica de Quinteros contra Blanco y Negro. Foto: Agencia Uno

Eso sí, el ahora mediocampista del cacique apoyó las críticas de Quinteros contra Blando y Negro, que llevó su pelea de egos en la directiva hasta la cancha. "Más allá de que no vengan refuerzos, eso depende de la dirigencia, no de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es entrenar, prepararnos y estar bien para los partidos".

Por otro lado, Costa respaldó lo hecho ante Calera, aunque le tiró las orejas a los delanteros. "El fin de semana dejamos una imagen muy buena, donde tuvimos muchas chances de goles que no se concretaron. Eso hay que trabajarlo, repetirlo en los entramientos y en lo metal".

Uno de los fantasmas de la temporada pasada son las lesiones, que ya se hacen sentir con Felipe Campos y César Fuentes, que salieron mal del duelo con los cementeros. "Las lesiones uno no las desea, pero están, porque estamos siempre en riesgo por los entrenamientos y partidos que jugamos. Pero yo creo que mis compañeros están todos muy bien preparado".

Finalmente aseguró que no le molesta cambiar de zonas en la cancha. "Desde mi punto de vista yo soy un simple trabajador. Si Gustavo me pone ahí es porque ve algo que yo no veo. He jugador por la derecha, izquierda y ahora por el centro. Es una decisión de él. Respeto y trato de hacerlo lo mejor que pueda".

