Carlos Caszely dice que las charlas no sirven de nada en Colo Colo: "Los futbolistas no le creen porque nunca hizo un gol"

Colo Colo vive el momento deportivo más dramático de su historia, porque está un paso de caer a Primera B, situación que nunca le ha ocurrido al elenco albo.

El Cacique está en el último lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, y lo peor de todo, es que está jugando pésimo y todos sus rivales directos se están alejando en el acumulado.

En Blanco y Negro han buscado variantes extra deportivas para ayudar al equipo, y una de ellas fue que el montañista Rodrigo Jordán dictara una charla motivacional al plantel, pero según la óptica del histórico Carlos Caszely aquellas sirven de nada.

El Chino Caszely habló de Colo Colo - AgenciaUno

"No sacas nada con dar una charla. Hoy se están buscando excusas y llevan a un tipo que les cuenta cómo subió la montaña y los jugadores lo valoran, pero no le creen porque no es futbolista y nunca hizo un gol", explicó el Chino en La Cuarta.

Luego, el ex goleador indicó que sigue creyendo que se pueden salvar de la B: "aún hay una luz de esperanza para lo que estamos viviendo. No sé cómo mejorar esto, pero sí sé que al menos yo tengo fe".

Colo Colo vuelve a la cancha este sábado, cuando visite a Unión Española en Santa Laura, desde las 18:00 horas.