Una total incertidumbre es hoy por hoy el futuro de Gabriel Suazo en Colo Colo. Daniel Morón confirmó que las negociaciones de renovación de su contrato están congeladas a la espera de que el mercado de pases en Europa llegue a su fin, y si nadie lo viene a buscar retomarán las conversaciones. Eso sí, Alan Silberman advierte que interesados no faltan.

El agente de Suazo conversó en exclusiva con Paulo Flores y RedGol para referirse a las palabras de Morón acerca de la renovación de su representado, y aprovechó de dejar sobre la mesa que hay interés desde Italia, España y otros países del Viejo Continente por sumarlo.

Sobre lo que dijo el Loro, Silberman confirma que “exactamente es así". Tras eso, revela que "hay muchas conversaciones" con distintos clubes, aunque inmediatamente después resalta que "hasta el momento es solo eso, interés".

Junto con eso, el mánager del formado en Macul explica que "como se viene cerrando en unos 10 o 12 días más el periodo de fichajes, es probable que aparezcan las ofertas concretas de acuerdo a lo que se ha conversado, pero mientras tanto no hay ninguna oferta concreta”. Y da detalles del lugar geográfico de los interesados.

Ante la consulta sobre si desde Italia y España continúan interesados en Gabriel Suazo, Alan Silberman revela que “sí, y un par de opciones más dentro de Europa también". Aunque advierte que "tú sabes como son estas cosas, aparecen en el momento menos indicado. Estamos esperando eso, obviamente Gabriel también está tranquilo esperando a ver qué va a pasar”.

¿Y qué pasó con el interés de Turquía? Silberman explica que “está todo en stand by en este minuto, el Fenerbahce contrató al lateral izquierdo que jugaba con Marcelo Bielsa en el Leeds, pero son varios los otros equipos y por el bien de todos ojalá que todo se solucione todo lo antes posible”.

Finalmente, Alan Silberman también se refirió a la posibilidad de que Suazo no vaya a Europa y tome sus maletas para cruzar la cordilla rumbo al fútbol argentino, y es tajante. “De Argentina no he tenido contactos en los últimos días”, cerró.