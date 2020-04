Coca Mendoza: "Yo era el regalón de Mirko Jozic, me dijo que soy su hijo que se le murió en la guerra"

Gabriel Coca Mendoza compartió su cariño por Mirko Jozic y habló de su cercanía con el histórico entrenador yugoslavo que encabezó la campaña de Colo Colo campeón de la Copa Libertadores 1991.

“Todo el mundo sabe que yo era el hijo de Mirko. Hasta el día de hoy. Él me pide para Colo Colo. Pasé a ser su hijo regalón, me aguantó muchas embarradas y hablamos todavía. Le digo que tiene pacto con el diablo, porque sigue igual”, dijo el Coca al programa de RedGol El que calla, Astorga.

Incluso reveló que “hace poco hablamos. Me retó otra vez: córtala, me dijo. Te voy a retar cada vez que pueda, muchacho loco. Así me llama”.

Entre las historias que tiene el ex lateral, compartió las emotivas palabras que le dijo el entrenador para gestar una relación de cariño y respeto más allá de lo laboral, en una conversación muy conmovedora.

“En la pretemporada del 92 había hablado con todos para contarle sus planes y cómo los tenía considerados, pero a mí no me había llamado. El último día me tocó: ‘te quiero decir que no eres el jugador que quiero, eres el hijo que yo nunca tuve, el que se me murió en la guerra. Eres como mi hijo y donde vaya irás conmigo’, me dijo”, relata.

Sentencia que “la última noche atacaron los comandos, como decíamos en el plantel. Con un grupo nos arrancamos, no estábamos. Mirko ve su habitación y estaba el colchón arriba del pino, la cama en la piscina… ¿Quién fue?, preguntó. ‘Tu hijo, Mirko’. Ah, Gabriel… Y después golpeaba la puerta: Gabriel, sé que estás ahí. Y yo no estaba. Me mandaron con el Cabezón Margas… abro la puerta: ‘todo lo que te dije hoy no existe’. Mirko estaba en un rincón”.