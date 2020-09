Carlos Caszely no duda y afirma: ''Si fuera Espina, doy un paso al costado''

Que Colo Colo sufre unas de sus peores crísis institucionales y deportivas en la historia es una realidad, por lo que es común escuchar a grandes ídolos salir al paso y dar su opinión de como podría salir de este mal momento. Así lo hizo saber Carlos Caszely, máximo goleador en la historia de Colo Colo, quien conversó en ''El que calla, Astorga'' realizando un crudo analisis del presente albo y los errores cometidos deportiva o institucionalmente.

Uno de los principales apuntados en esta crisis es Marcelo Espina, actual Director Deportivo de Colo-Colo, que ha sido duramente criticado por la demora en la salida de Mario Salas, el mal manejo del club en el conflicto de los sueldos con los jugadores y el episodio ocurrido con el viaje por Luiz Felipe Scolari.

Mossa, HMN y Espina en busca de Scolari | Foto: Colo Colo

Respecto al comentado hecho de anunciar la busqueda del entrenador brasileño por redes sociales y la demora en confirmar un director tecnico definitivo, el chino afirmó que ''Esto parte de antes. Cuando Marcelo Espina trabaja con Mario Salas, viene a ser un planteamiento de ellos, hay mala conformación. Si fuera Espina diría ‘doy un paso al costado porque el plan falló’. Ok, no fue así. Ponen a Jara y ven qué técnico vamos a traer, y el ridículo de buscar al técnico brasileño (Luiz Felipe Scolari) sabiendo que no iba a venir''.

Además, Caszely agregó que las diferencias existentes entre los dirigentes son el principal motivo del mal momento de Colo Colo, asegurando que ''El camarín está quebrado por las peleas internas y la falta de entrenamiento. Esto no es de ahora, viene de hace un año y medio y Colo Colo anda a los tumbos. Uno de los grandes problemas es la pelea de los dirigentes, las contrataciones y el despelote en el camarín''.

Por otra parte, también enfatizó en forma de preparar el plantel de cara al reinicio del Campeonato PlanVital y la Copa Libertadores ''¿Cómo en dos o tres partidos vamos a dar descanso a los jugadores por la Copa? ¿Dónde está el cansancio? Si me dices que el sábado ante La Calera dejó a los viejos afuera, cancha sintética, lo entiendo. Pero el miércoles no habían jugado juntos, vienen saliendo de una pandemia, sin condición, sin conocerse... Un equipo que lleva cinco o seis meses sin jugar y con el problema dirigencial no entrenaron durante un mes, la condición física no es la mejor, anímica no es la mejor''.

Vive otra vez la entrevista de Caszely en ''El que calla, Astorga''