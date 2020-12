Caszely es lapidario: “Colo Colo está con un pie en la Primera B. No me lo quiero imaginar, pero sé que vamos para allá”

Siguen pasando las fechas y Colo Colo no puede salir del fondo de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2020. Por lo mismo, cada día el fantasma de la Primera B se convierte en una realidad.

En ese sentido, Carlos Caszely, histórico del Cacique, conversó con Deportes en Agricultura sobre este mal momento y aseguró que el equipo “no está jugando a nada” y que es muy difícil que puedan salir de esta situación.

“Horrible, horripilante, difícil, complicado, muy difícil de salir. He visto todos los partidos y Colo Colo no está jugando a nada. Uno de los grandes problemas que tiene es del técnico para abajo. Al parecer (Gustavo) Quinteros se nubló y no tenemos cómo salir de esto”, partió comentando.

Los Albos sumaron una nueva derrota en el Monumental ante La Serena. (FOTO: Agencia Uno)

“Hoy hablaba con unos amigos de esto y me decían: ‘todos sabemos que Colo Colo tiene un problema, pero alguien tiene que darle una solución’. Hoy Colo Colo está con un pie en la Primera B, de verdad. Me duele mucho decirlo, pero es así”, agregó.

“No me lo quiero imaginar, pero sé que vamos para allá. Quiero ver alguna solución, quiero ver que algo cambie, porque ya a Quinteros durante un mes y medio no le ha dado resultado lo que tiene: va a tener que cambiar, ojalá que no sea tozudo, y entienda que el fútbol se juega de diferentes maneras. Muy difícil, muy complicado, porque los equipos que están abajo están todos ganando”, complementó.

Al ser consultado si los Albos deben cambiar de nuevo al técnico, expresó que “cuando sacaron al anterior (Gualberto Jara) yo lo dije: ‘el técnico que venga va a decir: yo no armé el plantel, es un plantel mal física y psicológicamente’, lo que dice Quinteros actualmente, que es algo normal. Si vuelves a cambiar al DT va a decir exactamente lo mismo. Creo que Quinteros es el que tiene que darle la vuelta a esto para poder sacarlo adelante, pues viene Unión Española, Unión La Calera y Universidad Católica. Todo está muy complicado”, sentenció.

"Carlos Caszely: La Leyenda, el rey más allá del metro cuadrado"

Pero eso no fue todo, porque también tuvo algunos comentarios sobre el lanzamiento de su libro, el que habla de diversos aspectos sobre su vida futbolística: los triunfos y los fracasos, además de contar algunas cosas sobre su vida íntima.

“El nacimiento de los hijos, es lo más importante, es lo más bonito, es lo que uno más recuerda. El libro no solo tiene que ver con el fútbol, sino que tiene que ver con la vida linda del ser humano”, dijo.

“Don Pedro Morales y Don Andrés Prieto me llaman hacia el arco norte del Estadio Nacional, un 13 de enero 1966 para entrar por primera vez al recinto como profesional y reemplazar al súper clase Mario Moreno. Es una historia maravillosa que también la cuento en el libro, porque un chico de 15 años y con 70 mil personas en el estadio, era demasiado”, sentenció.