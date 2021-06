Caszely sorprende y pide un 9 joven para la Roja: "Si fuésemos Argentina, le daríamos oportunidades a Arriagada"

La igualdad 1-1 entre Chile y Bolivia generó una sensación devastadora en el medio futbolístico, debido a que el diagnóstico fue el mismo por parte de todo el mundo: se jugó bien, se generaron ocasiones de gol, pero falta un delantero que sea infalible en el área y eso es lo que le está pesando hoy a la Selección Chilena. Un llamado de atención del que seguro Martín Lasarte tomó nota.

Y la Copa América de Brasil, donde la Roja irá con una mixtura de jugadores, parece ser el momento ideal para que se puedan probar justamente algunos delanteros jóvenes, que le den variantes al entrenador en esa zona de la cancha, donde en eliminatorias estuvieron Edu Vargas y Felipe Mora.

Por lo mismo el sexto goleador histórica de Chile, Carlos Caszely, se atrevió a hacer un llamado bastante importante. "Claro que hay opciones. Si fuéramos argentinos para pensar, le daríamos oportunidades a Luciano Arriagada. Es el momento de arriesgarse, como lo hacen en Argentina. En Chile incluso, todos han empezado a los 17 años. Que hay, hay, pero hay que atreverse", señaló en La Tercera.

Además, el Rey del Metro Cuadrado comentó que hay otro jugador del Cacique que también ha mostrado un buen desempeño y que merece una oportunidad en el torneo continental. "Lo mismo pasa con Leonardo Gil, que puede ser el volante habilitador que requiere esta Selección".

Sobre este último punto, indicó que "antes que buscar un delantero centro hay que buscar un volante que les colabore. Hay que tener mediocampistas que den posibilidades. Alexis ya entra poco al área, pero tampoco tiene la capacidad de generar”.

Caszely pidió una oportunidad para Arriagada en la Roja. Foto: Agencia Uno.

Finalmente, indicó que en el partido ante Bolivia quedó clara la falencia que sufrió esta Selección. "Pasaban pelotas y pelotas y no había nadie para empujarla. Yo no sé para qué Lasarte trajo a Brereton, si no lo iba a poner".

El técnico uruguayo entregará hoy la lista final de 28 jugadores que irán a participar a la Copa América de Brasil, donde se esperan nuevos nombres para la posición de centrodelantero, el que ha sido un dolor de cabeza en los últimos años pues todos los goles los anotan Vidal o Alexis.