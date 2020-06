Carlos Caszely mete la cuchara en la polémica: "Paredes tiene 216 goles, no viene al caso restarle un gol que hizo"

La polémica anulación y posterior revalidación del gol de Esteban Paredes a Cobresal en 2011 sigue dando que hablar en el fútbol chilena. Este vez, un ídolo e histórico referente de Colo Colo metió la cuchara y validó el récord del ariete albo.

Se trata de Carlos Humberto Caszely, quien en conversación con Radio Cooperativa, manifestó su molestia: "Esteban Paredes jugó contra Cobresal con un árbitro profesional, por lo tanto para mí es un gol válido".

"Paredes tiene 216 goles, indudablemente, no sé por qué, seguramente por lo de pandemia y porque no tienen nada de qué hablar, pero él en cancha hizo 216 goles y no viene al caso restarle el gol que hizo", añadió.

Además, el Rey del Metro Cuadrado consignó que "no es culpa de él que ante Cobresal hayan inscrito mal a un jugador, él hizo el gol en cancha y esto no empaña para nada lo que hizo Esteban Paredes en su carrera deportiva".

"Son algunos mala leche, creo que trató de alguna forma de quitar el récord a Esteban, él se lo merece y no hay nada que discutir ni hablar", cerró.

Paredes mantiene su récord de 216 tantos en Primera División del fútbol chileno, uno más que Chamaco Valdés

Finalmente, la ANFP echó pie atrás y revalidó el tanto de Paredes ante Cobresal, manteniendo su récord de 216 tantos en Primera División, uno más que Chamaco Valdés.