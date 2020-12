Carlos Caszely lanza feroz crítica a Nicolás Blandi y Javier Parraguez para pedir el regreso de Luciano Arriagada

Colo Colo ya no puede perder si es que quiere salvarse del descenso. Los albos son colistas, quedaron a tres puntos de Deportes La Serena y, para colmo, no dan con los goles. Sus delanteros parecen haber perdido el olfato y desaparecieron de las redes.

Carlos Caszely, goleador histórico del cacique, analizó junto a Radio Futuro el momento que vive el club y aseguró que si los pupilos de Gustavo Quinteros se va a la B "las clínicas se van a llenar. Nos va a dar un infarto. Es tan triste, tan doloroso lo que está pasando que es difícil expresar en una frase, aunque viene desde hace un par de años".

El chino no se detuvo ahí y apuntó todos sus dardos contra Nicolás Blandi y Javier Parraguez, dos que han tenido innumerables oportunidades para destaparse, pero que han estado lejos de las expectativas. "Les pongo a los dos una cinta y se lo mando al viejo pascuero con renos y carruaje".

Colo Colo no levanta el rumbo y se complica cada vez más con el descenso. Foto: Agencia Uno

Para Caszely, el que debería estar en el puesto de 9 es Luciado Arriagada, juvenil que en el debut de Quinteros salvó el empate ante Coquimbo Unido. "No conozco al niño que hizo el gol, pero desapareció. ¿Por qué? No tengo idea. Si a estos dos les han dado dos años y no han hecho nada, dale minutos al cabro".

"No hay nadie capaz de sacar esto adelante"

Desde que la crisis comenzó, en Colo Colo han probado a todos los nombres del plantel. Sin embargo, ninguno ha logrado transformarse en el líder que el equipo necesita para salir del mal momento, algo que preocupa a Caszely.

"Hace mucho se perdió la generosidad, dentro y fuera, de sacar esto adelante. No hay ningún jugador capaz de sacar esto adelante. Uno empieza a ver y no encuentra por dónde", lanzó el rey del metro cuadrado.

Finalmente Caszely se sinceró sobre lo que pueda pasar de aquí al final del campeonato. "Todos queremos que el popular se salve, el técnico dijo que quedaban muchos partidos pero cuidado, que no sacamos nada con que pierda el resto si no somos capaces de ganar".