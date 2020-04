Canchita Gonzales quiere revancha en Colo Colo: “Me gustaría volver, sé que tengo la capacidad”

Christofer Gonzales llegó a Colo Colo en 2015 como gran apuesta, pero nunca logró explotar sus cualidades técnicas de las que hacía gala en Perú. Así, sin pena ni gloria, volvió a su país.

Pero Canchita no quedó conforme. “Me gustaría retornar a Colo Colo y tener una revancha allá porque sé que tengo la capacidad de poder ser un gran jugador en el club y creo que me gustaría retornar por ese desafío”, dijo en una entrevista con Movistar Deportes de Perú.

“En Colo Colo no tuve mucha oportunidad, pero fue porque habían muchos jugadores grandes. Yo llegué a los 221 o 22 años, pero me sentí muy bien, me trataron bien todos y estoy muy agradecido con el club y con los jugadores”, profundizó.

Canchita enfrentó a Unión Española por la Copa Libertadores con gran actuación. (Foto: Agencia Uno)

Gonzales fue parte de la operación de compra de Colo Colo de Gabriel Costa, con lo que su pase quedó en propiedad de Sporting Cristal.