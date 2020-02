Bryan Carvallo explica por qué no rindió en Colo Colo: "Pasaron cosas familiares"

El tiempo pasa volando. Bryan Carvallo debutó profesionalmente en 2014 con Colo Colo, jugó un Sudamericano Sub 17 y otro Sub 20 con la selección chilena, se fue al Necaxa de México y regresó. Y hoy es refuerzo de Universidad de Concepción con 23 años.

Una vuelta que ha hecho pensar al mediocampista, según confesó en entrevista con La Estrella de Concepción. "Últimamente me han pasado cosas de las que he recpacitado. Cuando uno es más chico no se da cuenta de que en el fútbol no todo es buena vibra y onda", asume.

También asume por qué no pudo consolidarse en Colo Colo, donde estuvo cuatro temporadas. "Pasaron cosas familiares, en mi interna, que obviamente te agarran más fuerte al no estar jugando y te afectan", reconoce Yitan.

Pero Carvallo cree que es tiempo del despegue. "Este es un paso importante en mi carrera, por la situación en que está el equipo. Personalmente quiero seguir jugando, ya que estoy en una edad en la que tengo que demostrar cosas importantes", se convence.

El volante espera estar a disposición del técnico Juan José Ribera para el encuentro de este sábado ante Huachipato. "Ahora creo en la revancha, de poder relanzar mi carrera", completa.