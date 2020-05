Barticciotto recuerda fatídica agresión de miembros de la Garra Blanca: "No me quedó rencor y los perdoné"

Marcelo Pablo Barticciotto es ídolo de Colo Colo. Pero en octubre de 2010 sufrió lo más impensado: una agresión masiva de parte de integrantes de la Garra Blanca, antes de una elección del Club Social. Una escena que no se olvida.

En conversación con el programa Después te Explico de RedGol, Barti, dice que no hay resentimiento contra sus agresores, que estaban abanderados con un sector del club.

"No me quedó rencor, los perdoné, porque después me llamaron y me explicaron cómo era el tema. Les dije que ya estaba, que cada uno tomaba sus decisiones", recuerda.

"Ya está, no soy ni rencoroso ni odio a la gente. Nadie lo podía creer, a todos sorprendió. Porque que desde el mismo club te agredan y que en definitiva defiendan otros intereses, era y fue raro", asume El 7 del Pueblo.

Barticciotto escapa del acoso de los hinchas en octubre de 2010

De todas formas, reconoce que fue una sensación de esos días. "Después supimos la interna, por qué era y todo. El tema se ensució mucho y eso hay que tratar de limpiarlo. En la votación había gente que había fallecido, qué vergüenza", asegura.

De cara al futuro, Barti asegura espera reencontrarse con el Cacique: "Me encantaría volver a Colo Colo, pero no ahora. Tampoco sé de qué forma. Yo sueño con un Club Social potente, sólido, con miles de hinchas y socios y ojalá que en algún momento lo podamos tener".