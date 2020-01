Barroso sigue melancólico: habla de su "último año" y dice que Colo Colo necesita un último refuerzo en defensa

Julio Barroso vivió una jornada especial ante Universidad de Chile en la final de la Copa Chile: fue capitán de Colo Colo, le tocó levantar el trofeo junto a Esteban Paredes y declaró en un tono algo nostálgico como viendo el final de su camino en Pedrero.

Ese mismo foco usó al llegar a Santiago de vuelta. "Lo tomo como un último año, hay que disfrutarlo. A fin de año se verá, el fútbol varía. Desde que llegué han pasado varios años sin uno darse cuenta, unos más lindos que otros y he aprendido muchísimo en este club. Y la jineta es un privilegio, la voy a disfrutar cuando me toque tenerla, pero cuando esté Esteban es él el capitán", comentó el Almirante.

Sobre su récord como el jugador de mayor cantidad de partidos invicto en Superclásicos, comentó que "me enteré ayer. Es una satisfacción enorme, no es menor. Ganarle siempre a nuestro clásico rival es un privilegio. Que sean muchos más, pero hay cosas más importantes que es ganar títulos (…) Feliz de haber traído una copa más, seguir agrandando la historia de esta institución que demanda ganar títulos".

Julio Barroso posa con Matías Fernández y la Copa Chile. (Foto: Guille Salazar)

También analizó a los refuerzos. "Hemos incorporado líderes, mucha jerarquía, jugadores de gran nivel. Queremos consolidar eso con intensidad en Chile y a nivel internacional, con un grupo técnico que nos ayude a seducir, tenemos pendiente seducir a nuestra gente con nuestro juego y lo podemos lograr. Es el camino", meditó.

"Es más difícil seducir a nivel internacional, en la Copa a veces no se juega lindo, pero el objetivo es avanzar. Primero debemos construir en el torneo local. Este envión de ganar un título es diferente, más cuando es ante el clásico rival (…) Tenemos que tener variantes, más flexibilidad en movimientos, en situaciones, cosas que no hicimos el año pasado y ahora estamos trabajando. Hay cosas que se vieron bien, otras hay que mejorarlas, pero ganarle a la UC y la U, que serán rivales directos, no es menor y nos genera mucha expectativa", profundizó.

Finalmente, dijo que eran necesario contratar otro zaguero. "Claramente se necesita otra persona, tenemos a Mati (Zaldivia) afuera. Le queda poquito, pero es importante porque hay muchas competencia. Hay hartos jugadores por línea y la competencia interna debe ser alta. Cuando hay competencia se hace todo mejor. Ya hemos visto jugadores en Copa Chile, otros entrarán en el torneo. Todos queremos jugar, pero esto servirá para pelear todo lo que viene por delante", concluyó.