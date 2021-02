Barroso pone paños fríos: "No hay que confundirse, no queremos festejar en estas instancias"

Julio Barroso, capitán de Colo Colo, reguló su celebración por lograr la permanencia en Primera División, se mostró crítico con el equipo y llamó a cambiar la mentalidad para la próxima temporada.

"No hay que confundirse, no queremos festejar estas instancias, pero aprendimos muchísimo en este tiempo. El lema que pudimos poner interno es de una familia y eso prevaleció, nos hizo conocernos mucho más, estos momentos sirven para demostrar de qué estás hecho", dijo en TNT Sports.

Eso sí, valoró el aprendizaje del equipo: "Me quedo con que hay que entender que este club no tiene margen de error. A veces cuando las cosas van bien los errores no se notan, pero ahora se notó mucho, deportivo, institucional, todos lo sabemos, todos debemos hacer un mea culpa y a partir de mañana, con los que conformen el plantel, estar adentro o afuera, da lo mismo, Colo Colo debe estar arriba".

"Los que llevamos más tiempo sabemos que este club no permite debilidades de la cabeza. Los que se queden, los que vengan deben entender eso, lo vieron ayer con toda la gente, se requiere de una jerarquía mental alta y una buena preparación", añadió.

Mosa a los colocolinos: “Disculpen por las penurias” https://t.co/Aqa7PazFPb — RedGol (@redgol) February 18, 2021

Barroso afirmó que quiere quedarse en el club: "Todavía no se planteó nada, este partido era muy importante. Dependíamos mucho de esto. Gustavo (Quinteros) va a definir la situación a partir de mañana y ahí tendremos novedades. Me gustaría seguir, obvio, viví de todo, las cosas más lindas de mi carrera en Colo Colo, pero entiendo todo. Pase lo que pase, voy a ser feliz, Colo Colo hizo feliz a mi familia y me queda para toda la vida".

"Me tocó no estar en dos de los últimos partidos solamente, en uno Gustavo prefirió darme descanso y este por suspensión. Pero ahora me pude hacer un tratamiento a la espalda, Gustavo lo entendió y demostré que pude hacerlo. Jugaré fútbol hasta que esté bien y no estaré en el fútbol para dar pena. Sé lo exigente que será el próximo campeonato", finalizó.