Aníbal Mosa arenga a Colo Colo con una fe monumental: "No vamos a caer a la B"

Colo Colo vive una de las situaciones deportivos más dramáticas de su historia, porque se encuentra en último lugar de la tabla de posiciones, por ende, si no sale de dicha posición perderá la categoría por primera vez en su historia.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, habló este jueves con los medios de comunicación, y lo hizo con una fe monumental, porque asegura que el club albo no jugará en 2021 en el ascenso.

"Me da pena ver a mi institución amada abajo. Pero ha sido una consecuencia de errores donde todos somos responsables, cuál más, cuál menos. Pero mirando el vaso medio lleno, viendo las incorporaciones, el fiato de Gustavo Quinteros, creo que tenemos posibilidades grandes de salir de esto. No estamos acostumbrados a esto, pero debemos aprender. Las cosas malas sirven para no volver a cometer los mismos errores. Lo más importante hoy es aunar fuerzas para salir", expresó el empresario de origen sirio.

"Serán 14 finales. Habrá partidos durísimos, otros no tanto, pero todas serán finales. Debemos ser súper responsables, dar apoyo al cuerpo técnico. Estamos peleando también con una cantidad de lesionados sin precedentes. Pero lo que sí puedo decir es que de esto vamos a salir. Es el momento de la unión en esta institución, debemos remar todos para el mismo lado. Y sin lugar a dudas con este plantel, este cuerpo técnico, los jóvenes, los más experimentados, saldremos adelante. Pero debemos sacar lecciones para no volver a caer a situaciones tan desagradables", agregó Mosa.

Colo Colo está colista - AgenciaUno

"No vamos a caer a la B"



Colo Colo es el único equipo chileno que no ha perdido la categoría a lo largo de su ganadora historia, y Mosa espera que bajo su mandato no sea la primera vez, aunque según su punto de vista, aquello no pasará.

"No vamos a caer a la B, vamos a mantener la categoría. Por la fuerza, por el coraje como lo dice su himno. Vamos a restablecer el tranco. Llegamos a esto por situaciones que nos ocurrieron al interior, por lo que el salir está en nuestras manos y tenemos plena confianza en que lo vamos a dar vuelta", argumentó.

Colo Colo se mide este sábado ante Huachipato en Talcahuano, con la obligación de ganar, para así intentar salir del último puesto de la tabla de posiciones.