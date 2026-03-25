Tabla de posiciones: Coquimbo gana y le mete presión a Colo Colo en la Copa de la Liga

Coquimbo Unido sumó un triunfo clave en la fecha 2 de la Copa de la Liga. El elenco de Hernán Caputto superó a Huachipato en el Estadio CAP y trepó a lo más alto del grupo A, por lo que le mete presión a Colo Colo.

Los piratas venían de sumar un empate ante los albos en el Estadio Monumental. Resultado que incluso pudo ser un triunfo, pero el penal fallado por Alejandro Azócar impidió el triunfo aurinegro.

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Sin embargo, el actual campeón del fútbol chileno tuvo su revancha ahora ante los dirigidos por Jaime García. Es que la solitaria anotación de Salvador Cordero bastó para sumar tres puntos que pueden ser de oro.

Tras un primer tiempo de dientes apretados, Coquimbo logró marcar la diferencia en el marcador en el complemento. En el minuto 70, Huachipato intentó salir jugando por el medio y Guido Vadalá se anticipó. El trasandino robó el balón el plena área grande y habilitó a Cordero, que potente remate marcó el 1-0 definitivo.

“Sumamos un gran triunfo. Como dijimos, vamos a pelear hasta el final la clasificación en la Copa de la Liga. Queremos ganarlo todo este año”, recalcó Cordero que con su tanto fue elegido la figura del encuentro.

Coquimbo sumó tres puntos en el CAP y ahora es líder del grupo A con Colo Colo

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Coquimbo gana y es líder del grupo A

Con este triunfo por 1-0, Coquimbo Unido supera a Huachipato y queda en la parte alta del grupo A de la Copa de la Liga. Los aurinegros ahora tienen seis unidades, igual que Colo Colo. Aunque con una diferencia de gol de +1, mientras que los albos tienen +2.

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Ahora el elenco de Hernán Caputto vuelve a jugar en la fecha 3 el próximo 29 de marzo. Lo que será ante Deportes Concepción a las 12:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Duelo que será la revancha tras lo ocurrido en la Liga de Primera, donde los lilas le quitaron el invicto de 50 semanas sin saber de derrotas en su casa.

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En tanto, el otro duelo del grupo A será entre Colo Colo y Huachipato el 1 de abril en el Estadio Monumental. Dicho encuentro está fijado a las 18:00 horas. Cabe consignar que todavía faltan conocer las últimas tres fechas de la fase de grupos y que solo el primero avanza a las semifinales.