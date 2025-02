Tras vencer a Colo Colo, el cuadro de Santiago Wanderers no volverá a jugar como local en Valparaíso por los arreglos de cara al Mundial Sub 20 en Chile, por lo tanto debe buscar un recinto donde jugar, lo que abrió un nuevo capítulo de su rivalidad clásica con Everton.

Resulta que desde la dirigencia caturra confirmaron que para sus duelos como “dueño de casa” durante gran parte de la temporada 2025 deberán trasladarse 58 kilómetros hacia el norte, pues jugarán en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota.

Lo anterior, tras la negativa tanto de Everton como de Unión La Calera para recibir a Wanderers en Sausalito y el “Nicolás Chahuán”, respectivamente, lo que motivó un furioso descargo del entrenador de los verdes, Héctor Robles, quien acusó que hubo discriminación hacia el club.

En Wanderers acusan a Everton por discriminación

En conversación con UCV Radio, el estratega porteño expresó que “me da rabia. Que alguien me explique por qué no podemos jugar en La Calera pero sí en Quillota… Si alguien tiene la respuesta, me gustaría escucharla”.

El DT de Wanderers no quedó allí en su descargo y agregó que “no sé por qué Wanderers no puede jugar en Sausalito que es el estadio y la ciudad más cercana que tenemos con Valparaíso, porque cuando Playa Ancha estuvo disponible, Everton fue a jugar allá, al igual que Coquimbo y otros equipos”.

Héctor Robles, DT de Wanderers, atacó a Everton por no facilitar Estadio Sausalito (Photosport)

La respuesta “oro y cielo” al descargo “caturro”

A raíz de estas declaraciones, desde Everton quien tomó la palabra fue su presidente corporativo, Cristián Castro, que en diálogo con El Mercurio de Valparaíso fue enfático en afirmar que “el mal comportamiento de sus hinchas dentro y fuera” de la cancha es la razón de su negativa a Wanderers.

Además, el dirigente ruletero contó que la decisión tiene el respaldo de la Delegación Presidencial de la Provincia porteña y los informes de Carabineros, quienes avalan su drástica postura de no recibir a los hinchas caturros en la Ciudad Jardín.