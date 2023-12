Una fuerte polémica se ha generado con los jugadores del fútbol chileno, por la complicada situación que vive Nelson Sandoval, quien sufrió la amputación de su pierna izquierda, y donde asegura que no ha recibido ayuda de parte del Sifup.

Todo, en medio de la entrega del fondo de retiro del gremio de futbolistas, para los que colgaron los botines, y que, en el caso de Sandoval, ha quedado al margen.

Uno que ha sacado la voz fue Rodrigo Pérez, quien critica la actitud de sus compañeros de profesión con quienes tras dejar la actividad están con problemas, incluso apuntando a los que ahora son rostros.

“Hay uno con micrófono que lo tenía x los cielos, jugó al fútbol y jamás lo escuché tocar el tema del bono. Lo más triste sabiendo que algunos colegas la están pasando mal. Está cómodo no se mojan el potito por nadie”, comentó en sus redes sociales.

Crítica

Por lo mismo, Rodrigo Pérez conversó con Redgol para aclarar su fuerte crítica y para hacer público que hay futbolistas que están con problemas y no hay ayuda para ellos.

“Lo que pasa es que a veces son poco solidarios, de acuerdo al momento en que nos encontramos. Me tocó, gracias al fútbol, vivir todas las etapas. Muchas carencias, no sólo económicas, también efectivas. Entonces, cuando uno ve a alguien que la está pasando mal se pone la mano en el corazón, como en el caso de ahora de Nelson Sandoval, de que pueda caminar, para que tenga su prótesis”, comenzó explicando.

“Cómo algunos son tan insensibles con situaciones así, cuando les tocó jugar al fútbol, vivir situaciones que fueron complejas, los paros. Hay dos tipos de capitanes el que defiende a sus compañeros o el que asegura su futuro. Prefiero defender a los demás”, precisó.

El ex jugador de Cobreloa y la selección chilena, apunta al gremio de jugadores, donde deja en claro que los beneficios no corren para todos por igual.

“No me sorprende. El hecho que los capitanes avalen la forma de repartirse el dinero, si al final uno no pide para uno, porque yo gracias al fútbol puedo estar tranquilo. Pero me gusta ayudar, colaborar, donde hay un beneficio siempre hay que estar, con colegas que la están pasando mal. Pero algunos les da lo mismo”, comentó

Por lo mismo, sin querer dar nombres, también apunta a los ex jugadores que tienen la oportunidad en medios y que no sacan a la luz las situaciones que están pasadno.

“Cada uno sabe dónde aprieta el zapato, pero uno tiene claro quién es y quién no. Por cuidar un trabajo, como dicen, no se mojan el potito. Cuidan su peguita. Yo prefiero ser como soy, un hueón pesado. Nuestro fútbol está así porque está lleno de situaciones que no son normales y la mayoría las valida”, finalizó.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!