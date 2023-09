Nelson Sandoval no ha tenido un buen año. El ex jugador de Deportes Temuco, en abril, fue operado de la vista por complicaciones derivadas de la diabetes. Sin embargo, sufrió una infección en el pie y debió ser amputado; primero a la altura del tobillo. Luego de la rodilla.

Por si eso fuera poco, el otrora futbolista lamentó el cáncer de uno de sus hijos y la operación cardiaca de su esposa; por ese motivo, varios de sus ex compañeros han estado realizando rifas este año para ayudarlo económicamente, debido a los graves problemas financieros que lo aquejan.

Pero esta semana Sandoval recibió una buena noticia. El ex jugador de Cobreloa Rodrigo Pérez ayudó a gestionar una colecta para reunir fondos y comprar una prótesis para la pierna izquierda. Mediante redes sociales comenzó a buscar dinero para el formado en Colo Colo y recibió una importante ayuda.

Este martes, Pérez destacó a Claudio Bravo y a varios otros jugadores (ya retirados) que donaron anónimamente, puesto que gracias a su ayuda pudieron comprar la prótesis y ayudar al ex Temuco.

“Hoy Nelson Sandoval puede tener su prótesis gracias a todos los ex futbolistas que colaboraron. Mención especial a Claudio Bravo, que me dijo ‘yo quiero estar’. Siempre se puede ayudar. La nobleza de muchos y el egoísmo de pocos, Sifup”, expresó el ex Cobreloa, tirándole un palo al Sindicato de Futbolistas, quienes no aparecieron en la colecta.

