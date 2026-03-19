Rangers de Talca busca enmendar el rumbo tras un desastroso inicio de año en la Primera B. Los piducanos decidieron despedir a Erwin Durán tras caer en el clásico ante Curicó Unido, poniendo todas sus fichas en Jaime Vera como flamante nuevo entrenador.

El Pillo dejó en claro en su presentación ante los medios sus tremendas ganas de dirigir al cuadro de la Región del Maule. Es más, el DT aseguró que tenía la maleta lista esperando el llamado de la dirigencia del cuadro rojinegro.

Asimismo, el ex entrenador de Deportes Puerto Montt afirmó el elenco de Talca es uno de los clubes que merece estar en una mejor división, sobre todo si consideramos que ya lleva larguísimos once años en la B.

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Vera es pura ilusión en su llegada a Rangers de Talca

El Pillo declaró a los medios talquinos que “Rangers es un club grande, que lamentablemente lleva mucho tiempo en la Primera B y necesita estar en la división mayor porque es un equipo que lleva gente al estadio”.

“Tiene un estadio precioso, la gente lo acompaña, es fanática. Yo veo que acá la gente va con sus camisetas y en pocas partes he visto eso. Hay gente que quiere al club y a la vez, como lo quiere, también lo presiona para que los triunfos lleguen”, agregó.

Jaime Verá llega con la dura tarea de levantar al colista de la Primera B. | Foto: Rangers de Talca.

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En ese sentido Vera afirmó que “me acuerdo cuando venía como futbolista y nos costaba ganar acá, era bravo. Bueno, esa mística vamos a tratar de recuperarla. Yo creo que no está perdida, puede que esté dormida, pero vamos a intentar todo lo posible porque seamos un rival difícil para los que vengan a jugar aquí”.

“Yo quería venir acá, le dije a la dirigencia que tenía la maleta lista y no era mentira. Soy medio masoquista, yo sé que aquí es jodida la cosa, pero vamos a intentar con mucha alegría, pasión y corazón que todas esas cosas que están pasando hoy día en el club sean positivas. Esa es la tarea que tenemos de aquí en adelante”, concluyó.

¿Cuándo debutará Jaime Vera en Rangers?

El Pillo dirigirá su primer partido en el rojinegro ante Deportes Recoleta este sábado 21 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca. Este duelo será válido por la fecha 5 del torneo de Primera B 2026.

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En síntesis