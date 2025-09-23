Rafael Caroca goza de una larga trayectoria en el fútbol nacional, donde militó en escuadras como Colo Colo, Universidad de Chiley Núblense, pero además, también fue parte de la Roja que representó a Chile en el Torneo Esperanzas de Toulon (2008) lo que le permitió ingresar a la nómina para los partidos clasificatorios a Sudáfrica 2010.

En ese campeonato, la Rojita y Caroca, que actualmente juega en Huachipato, llegaron a la final, pero cayeron por la cuenta nómina contra Italia. Pero a pesar de la amarga derrota, ese campeonato fue el semillero para grandes figuras del fútbol nacional y también el comienzo de la “Generación Dorada”.

En conversación con AS, entregó detalles de cómo fue participar en ese periodo de la selección y la experiencia de trabajar junto a Marcelo Bielsa. “Fue inolvidable. Fue una experiencia única que todo futbolista anhela. Pude estar en la Selección y compartir con los jugadores de la generación dorada, que son los mejores compañeros que he tenido. Disfruté el verlos jugar y fue un momento que recuerdo hasta hoy”.

El impacto de Marcelo Bielsa en su carrera

Caroca reveló que el entrenador tuvo un fuerte impactó en su vida. “Me cambió la forma de mirar el fútbol. Me contagió la manera en que él vive este deporte, en cómo lo ve y la verdad es admirable”.

“Muchos dicen que él es un profesor y la verdad es que sí, hasta el día de hoy lo recuerdo y disfruto cómo juegan sus equipos. Él es una persona muy enriquecedora y que nos ayudó en todos los sentidos“, explicó.

Rafael Caroca juega actualmente en Huachipato /Photosport

Asimismo, comentó como Bielsa trataba a sus sparrings. “Era muy exigente, pero era con todos igual. El que más se encargaba de nosotros era el ‘profe’ Eduardo Berizzo, pero cuando nos tocaba entrenar con Bielsa había que rendir de la mejor manera porque estaban todos pendientes”.

“Fue un apoyo mutuo que sentíamos con él, en verdad era como un papá dentro de la Selección y era muy acogedor. Siempre nos apoyaba, tenía palabras de aliento, él es una persona súper buena”, agregó el jugador.