Javier Correa llegó hace poco más de seis meses a Chile y de inmediato le sacó la radiografía a los juveniles que compiten en el medio nacional.

“Tú le dices a un pibe no te compres ese auto y te dice si la plata la tengo, va y se lo compra. Pero adentro de la cancha el auto no juega. Adentro de la cancha tienes que dar el cien por ciento, venir temprano”, confesó el delantero de Colo Colo.

Entiende que los consejos les resbalan. “Hoy no te escuchan de esa forma. Tienen las mejores zapatillas, los anillos, el iPhone, todos los detallitos que te hacen ir por la calle y parecer un jugador de fútbol”, sentenció.

Peric apoya críticas de Correa

Nico Peric aseguró que en Chile falta una mentalidad para que crezcan los jugadores. “Yo jugué en Paraguay, les dices tienes que ir a jugar a Júpiter y se acomoda en tiempo récord. Un uruguayo, que son 4 millones, va a Rusia y la rompe”, explicó.

Por eso dijo que “cuanto tiempo estuvo Pellegrini sin querer llevar chilenos y esto va relacionado a lo que dijo Correa. Se negaba a llevar chilenos porque no se adapta, no se acomoda”.

“Cuanta razón tiene Correa. Por eso después al chileno le cuesta salir y acostumbrarse, acá lo tiene muy fácil. Y me incluyo, después te das cuenta. El porrazo es bueno y esto es un porrazo para los cabros chicos, te lo dice el referente, el goleador, que se lleva al apa a los defensas”, agregó Peric.

De hecho contó una anécdota con Claudio Borghi. “Acá te gusta el látigo, funciona. Pero por qué no entender la otra fórmula. Al Bichi le dieron puñalada, y mira que yo lo tuve en la selección y en Argentinos. Ahí el viernes te dejaba estar solamente, sentado si quieres adentro de la cancha. Pero tuvo que meterse a la práctica porque en el tenis fútbol se agarraban, lo mismo en el reducido. A mí me echaron porque quería divertirme, ellos no son así”, manifestó el ex portero.

Finalmente dijo que es difícil cambiar esto. “La rueda siempre gira para el mismo lado, la gente ya lo sabe. Todos sabemos que debemos cambiarlo, pero desde acá no lo vamos a lograr, no le vamos a cambiar la mentalidad a los que están por delante”, sentenció.

