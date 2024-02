Jorge Garcés sumará una particular experiencia en su carrera como entrenador. El reconocido técnico se hizo cargo de la selección de Juan Fernández, con la que enfrentará el primer partido de la Copa Chile 2024. En el archipiélago, recibirá a Santiago Wanderers para abrir la competencia nacional.

En diálogo con RedGol, Peineta habló sobre lo que han sido sus primeros días viviendo en el archipiélago y las peculiaridades de los entrenamientos que lidera. El DT destacó el compromiso de todos los habitantes, y valoró el desafío profesional y personal que supone tomar esta lejana selección.

“Es espectacular. Está el desafío profesional, lógicamente. Me encontré con un grupo amateur, pero que está comprometido de una forma muy profesional. Los chicos están trabajando muy bien, están ilusionados. El archipiélago está comprometido, están todos ilusionados con este partido histórico”, contó.

“En lo personal, Dios me ha puesto acá y se lo agradezco. Es una experiencia hermosa. Conocer a nuestros compatriotas que viven acá, que son muy buena gente, empezando por el alcalde, que es un gran tipo al que quieren mucho. La gente nos trata bien, es maravillosa”, siguió.

“Los entrenamientos han sido bien recibidos, los chicos están trabajando fuerte. Trabajamos sábado y domingo en doble jornada porque son los días en que pueden estar. En la semana trabajamos de 19:00 a 22:00 horas y no quieren terminar, quieren seguir trabajando”, valoró.

Garcés no quiso destacar a jugadores por nombre, pero confesó que “hay siete u ocho chicos muy interesantes. Veo a otros que van sorprendiendo. No todos han cumplido con todos los entrenamientos por temas laborales. Se van a la pesca a las 5 de la mañana. Me he ido adaptando a eso”.

A pesar de las dificultades, se mostró sorprendido por el nivel que ha encontrado. “Pensé que me iba a encontrar con menos calidad de la que me encontré. Tienen unas ganas… Se están comiendo la cancha en los entrenamientos”, celebró.

