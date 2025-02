Este sábado se llevó a cabo el duelo entre Universidad de Chile y Ñublense en el regreso del Campeonato Nacional, en donde también se llevó un esperado cruce entre hermanos, los Calderón, quienes se enfrentaron en la cancha.

En ese contexto, Franco se llevó el triunfo luego de que la escuadra universitaria goleó 5 a 0 al equipo de Chillán en donde milita su mellizo Pablo. En conversación con AS, el jugador de Ñublense señaló: “En la semana con Franco tratamos de no hablar mucho de fútbol, menos de nosotros, pero obviamente fue un partido especial para ambos”.

La llegada de Pablo Calderón a Chile

El jugador argentino arribó este año a Chile para sumarse a Ñublense, tras jugar el 2024 en Deportivo Madryn de la Primera B Argentina.

Sobre su recepción en el país, el jugador comentó al medio que “Ha sido muy buena, pasa que a mí no me cuesta tanto adaptarme a un grupo y acá en Ñublense me encontré con un grupo muy unido, muy bueno y me hicieron acomodarme rápido al equipo y al país”.

Revelando que su hermano influenció su decisión. “Desde que se supo de la oferta de Ñublense, mi hermano me dijo que viniera, que era un fútbol muy lindo, así que no lo dudé y tomé la decisión de venir y por suerte se pudo dar”.

Sobre la derrota frente a U de Chile, señaló: “Estoy un poco dolido porque el resultado no sé si reflejó tanto el partido. La verdad es que ellos supieron aprovechar muy bien la expulsión que sufrimos en el primer tiempo y nos ganaron bien. Jugaron muy bien al fútbol y nosotros también no lo hicimos mal en la primera parte, después con un hombre menos se nos complicó”.

Acerca de cómo fue enfrentar a su mellizo en la cancha, señaló que fue diferente: “Traté de disfrutarlo porque fue un momento muy lindo. Igual ahora nosotros trataremos de dar vuelta la página rápido porque el miércoles tenemos Copa Libertadores y tenemos que sí o sí quedarnos con una victoria para poder clasificar ante Boston River. Lo importante es que el grupo está unido, los resultados se van a dar.