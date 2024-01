Un complejo momento vive el volante nacional Pablo Aránguiz, una vez que salió antes que terminara el Campeonato Nacional de las filas de Ñublense y que ahora no ha podido conseguir equipo.

Si bien en su momento se habló de problemas de indisciplina, el volante asegura que hubo momentos más complicados, por lo que él decidió salir del club de la ciudad de Chillán.

Por lo mismo, por el momento se encuentra esperando una posibilidad en otro equipo del fútbol chileno, donde está como jugador libre y espera tener una nueva oportunidad.

En ese sentido, confirma que hay conversaciones con algunos equipos, donde espera tener una revancha para su carrera futbolística, por los problemas personales que ha tenido que superar.

Complicado momento

Fue el mismo jugador quien confesó que ha debido trabajar para volver a enfocarse en el fútbol, en conversación con TNT Sports.

“Estoy esperando que salga algo. Hay un par de conversaciones con equipos de Primera, así que con mi representante veremos cuál es la mejor opción. Mientras tanto, estoy entrenando con un amigo que es preparador físico para el día de mañana llegar a tono. Espero este año volver a retomar lo bien que lo hice años atrás”, comentó Aránguiz.

En ese sentido asegura que no han sido días buenos desde que salió de Ñublense, donde ha tenido que pedir ayuda para poder seguir adelante en el fútbol.

“No sé si es excusa, pero pasé por momentos bastante delicados personalmente: familiares, lesiones y problemas extrafutbolísticos. Me he preparado bien mentalmente y he buscado ayuda porque he pasado por momentos muy difíciles. En el día a día esos problemas no me ayudaban”, precisó.

Ñublense

En la conversación Pablo Aránguiz quiso aclara lo que pasó en Ñublense, donde llegó como uno de los grandes refuerzos, pero luego tuvo que salir antes del final de la temporada.

“Esperaba otra cosa; jugar, tener continuidad y fue todo lo contrario. Pasaron varias cosas y muchas de ellas solo fueron especulaciones, como que le estábamos haciendo la cama al profesor (Jaime) García”, destacó.

“Fue complicado, ya que estuve bastante tiempo parado porque mi salida de Ñublense fue en noviembre y por decisión mía. Se especularon varias cosas sobre una indisciplina y que eso había colmado la paciencia de la dirigencia y de Caputto, lo cual no fue así. Mi salida fue una decisión netamente mía y que conversé con todos en el club; les hice saber que no estaba pasando por un buen momento personal”, finalizó.

