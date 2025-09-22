Nicolás Córdova se prepara para una semana muy especial, pues este sábado debutará en el Mundial Sub 20 de Chile ante Nueva Zelanda y hay fe en el recambio del fútbol nacional.

En la antesala de este evento, le dio una entrevista a Claudio Borghi en el canal de Youtube Picado TV, en el que señaló que su vida cambió al momento de ir a préstamo al Ascoli, hace 20 años.

Eso porque conoció a un entrenador que le dio otra perspectiva sobre el fútbo. “No me sentí cómodo en Livorno y fui a préstamos a Ascoli. Ahí subimos y conocí a Marco Giampaolo. Fue mi técnico aunque recién empezaba, tenía 37 años”, señaló sobre el DT que dirigió al Lecce como último trabajo.

Indicó el Nico que su maestro “después incluso entrenó al Milan. Fue muy importante. Fue el primer entrenador que me cambió la forma de ver fútbol”.

Giampaolo estuvo en Milan el 2019, aunque no le fue bien en este club

El detalle que aprendió Córdova para trabajar

Córdova indica que “ahí yo tenía 27 años, ya tenía cinco temporadas en Italia y luego me transfieren a Messina. Fueron mis mejores años, pero porque venía entrenado por Marco”.

“Me produjo el cambio, me di cuenta por qué pasaban las cosas, que había una lógica. No es que un entrara a la cancha a jugar. Había espacios que recorrer, tipos de pases, velocidades de pases, el momento del pase cuando se gira el lateral, todos esos detalles que uno los aprende con el tiempo, él te los enseñaba con videos”, señaló el Nico.

De hecho señala que fue innovador. “Fue el primer entrenador que tuve que hacía cortes de video individuales, para explicártelos. No te ponía el partido entero, era específico. Ahí vi el juego desde otra óptica“, manifestó.

Sostiene que años después volvió a verlo. “El 2017 lo visité cuando yo ya era entrenador. Hablamos 3 o 4 horas, fue un privilegio escucharlo. Habían pasado 10 años y tenía otros conceptos, había dirigido más en Serie A. Me hizo el click”, cerró.

