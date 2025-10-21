La pésima actuación de la Selección Chilena, tanto en las Eliminatorias como en el Mundial Sub 20, sumado a todos los escándalos que sacuden al fútbol nacional, dan cuenta de un pésimo presente que vive la actividad, algo que observa desde su lugar Claudio Bravo.

El ex arquero y capitán de La Roja decidió entregar su parecer sobre la actualidad de nuestro balompié. Lo hizo a través de su cuenta en Facebook, donde junto con lanzar una potente crítica, entregó su propuesta para que la situación mejore.

El descargo de Claudio Bravo contra el fútbol chileno

En la red social, el oriundo de Viluco posteó una imagen que detalla palabras del ex central serbio Nemanja Vidic donde se refirió a las críticas que recibió a su arribo al Manchester United y todo lo que debió vivir para convertirse en uno de los mejores en su puesto.

Tras la foto, Claudio Bravo escribió lo siguiente: “Nuestro fútbol no necesita más promesas con videos editados. Necesita jugadores que se ganen el respeto, no con likes, sino con cada choque, con cada mirada que diga: por aquí no vas a pasar”.

“Mientras sigamos valorando la estética por sobre la entrega, seguiremos perdiendo a los verdaderos guerreros. El talento sin carácter no gana batallas y no puedes competir“, agregó el otrora guardameta nacional, quien continuó su discurso con un “palo” para Nicolás Córdova tras el Mundial Sub 20.

“En Chile se llenan de pruebas técnicas, de cronómetros, de evaluaciones estéticas del juego, y olvidan que el fútbol, como la vida, se sostiene con corazón, coraje y sacrificio. Porque el fútbol no es solo jugar bien. ¡Es sentir, luchar y nunca rendirse!”, finalizó Claudio Bravo.

Los números del “Capitán América” en La Roja

Bicampeón de América y estandarte de la Generación Dorada del fútbol chileno, Claudio Bravo disputó con la Selección un total de 150 encuentros, 149 de ellos como titular, con 13.356 minutos en cancha, en los que recibió 11 tarjetas amarillas, 173 goles en contra y entregó su valla invicta en 58 ocasiones.