Si hay una pareja que tiene historial de discusiones, es Fernando Solabarrieta y Luka Tudor. Esta vez, los comentaristas generaron un fuerte debate sobre los juveniles chilenos.

Chile Sub 20 si bien avanzó al hexagonal final del último Sudamericano realizado en Venezuela, terminó en el último puesto de esta fase. En total, La Roja solo ganó 2 de 9 partidos. Cifras que han abierto el debate sobre el nivel de los juveniles nacionales.

El fuerte debate entre Solabarrieta y Luka Tudor

En el programa Marca Personal de Radio La Metro, Fernando Solabarrieta y Luka Tudor animaron una acalorada discusión sobre el nivel de los jugadores jóvenes chilenos, donde hicieron una comparación con lo que pasa en Uruguay. Poco a poco, el debate fue subiendo de temperatura.

ver también Los comparó: Solabarrieta defiende a Nico Córdova y critica con todo a Ricardo Gareca

“Los uruguayos están bien trabajados”, comenzó Tudor, a lo que Solabarrieta respondió con sarcasmo “porque comen asados ¿me estay hueveando?”. “Genéticamente son superiores a nosotros”, continuó el exfutbolista, a lo que el periodista otra vez lo interrumpió “ah son noruegos”.

Luka intentó seguir con sus argumentos. “Se trabaja bien a nivel de inferiores, tienen buenos técnicos”, a lo que Solabarrieta nuevamente replicó “solo te faltó agregar una cosa, que es la gran diferencia”. Ahí el ex jugador de U. Católica se molestó. “Sabí que ya me estoy calentando, primer programa y ya me estoy calentando”, tiró Tudor, ante lo que otro integrante en panel le pidió calma.

Tras este tenso momento, Fernando Solabarrieta entregó lo que él cree que es la diferencia entre chilenos y uruguayos: “La gran diferencia es que los chicos de allá juegan, los de acá no juegan porque hay tanto extranjero de tercera categoría que les tapa la posibilidad de sumar minutos”, indicó. “Allá juegan porque son buenos”, respondió Tudor.

Publicidad

Publicidad

“Acá hay chicos buenos, pero si fueran buenos buenos, jugarían. Mira a (Juan Francisco) Rossel, que a mí me gusta mucho”, argumentó Luka, a lo que nuevamente fue interrumpido por Solabarrieta. “No va a jugar ¿cuánto quieres apostar?”, señaló el periodista.

Fernando Solabarrieta y Luka Tudor no es primera vez que tienen diferencias futbolísticas. Es muy recordado el episodio cuando el periodista se molestó con el exfutbolista y le gritó la célebre frase “¡no tengo Twitter!” en ESPN.