En una nueva polémica se encuentra inmerso el ex jugador de la selección chilena Jorge Valdivia, porque ahora recibe una fuerte acusación en su contra.

El comentarista ha hecho noticia en los últimos meses por su separación de Daniela Aránguiz y su noviazgo con Maite Orsini, sin embargo ahora recae una fea denuncia en su contra.

En el programa de farándula Zona de Estrellas del canal Zona Latina conversaron con Marcia Figueroa, quien coincidió con Valdivia el fin de semana en una discoteca y lo acusó de tratarla de la peor forma posible.

Fuerte acusación en contra de Jorge Valdivia

La mujer señaló que se topó con el ex jugador y su hermano Claudio Valdivia, y mientras compartía con sus amigas sufrió de los malos tratos del jugador.

“Estaba grabándome con mis amigas cuando, de repente, este señor se me tira encima. Me manoteó y luego me empujó, mientras me insultaba”, dijo Marcia Figueroa al citado canal.

Jorge Valdivia recibe una fuerte acusación.

Luego, lanzó una fea acusación, que incluye xenofobia: “me dijo: ‘peruana, ándate a tu país, que no sabes quién soy yo’. Y luego empezó a gritar: ‘Sáquenla de aquí'”.

“Yo nunca lo iba a grabar. Él simplemente estaba al lado mío bailando con mi amiga y todo el tema. Terminé totalmente agredida, insultada y no fue una situación que yo provoqué. Estoy siguiendo un proceso contra todos los responsables, no tengo el poder que tienen ellos. Está la denuncia y la constatación”, cerró la mujer.