Jaime García revela molestia en Santiago Wanderers: "Eso lo tengo que decir y no me gusta mentir"

Un importante triunfo consiguió Santiago Wanderers por 2-1 en su visita a Deportes Santa Cruz por la Primera B, donde sigue al alza en la tabla de posiciones con el mando de Jaime García.

Pese a que el entrenador se mostró conforme con los tres puntos obtenidos y que lo hacen escalar un poco en la tabla de posiciones, hay algunos puntos que quiso dejare en claro en cuanto al nivel de su plantel.

Si bien reconoce que incluso Santa Cruz pudo darles vuelta el marcador, manda un potente mensaje a los jugadores, directivos e hinchas del conjunto de Valparaíso para conseguir la regularidad que necesitan para soñar con el ascenso.

“Fue un partido muy trabado, donde nos manejaron a momentos los movimientos, no teníamos mucha salida, nos costó mucho. Nos costó también transformar lo mejor que tenemos en el medio. Siempre es bueno ganar, a lo mejor el cómo tengo que seguir arreglando el equipo, siento que el equipo puede dar mucho más”, explicó García.

Santiago Wanderers tiene tarea con Jaime García en Primera B. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Jaime García manda un mensaje en Wanderers

Jaime García sabe que todavía están lejos de puestos de definición en la Primera B, por lo que deben seguir trabajando, pese a esto, hace un particular análisis de su Santiago Wanderers, que lo tiene muy inquieto.

“Como jugó no estoy tan tranquilo, pero a veces es bueno decirles a los muchachos que llevarse tres puntos para la casa con un rival fuerte, que también nos tuvo ahí, tuvo ocasiones donde podría haber concretado”, explicó.

“Entonces siempre hay que ser justos, se ganó y no aprovechamos los momentos que tuvimos para cerrar tranquilamente y después sufrimos ante un rival que nos llegó harto. También a veces hay que tener ese cachito de suerte, como han tenido otros equipos con nosotros y hoy día lo tuvimos”, precisó.

Pese a esto, quiere remover su camarín con un mensaje que debe calar hondo en sus jugadores, donde les deja en claro que con lo que han mostrado todavía no alcanza para nada.

“Contento por los tres puntos, lo otro lo tendré que revisar. No quedo muy contento con algunas acciones, con unas cosas que hicimos, eso lo tengo que decir y no me gusta mentir. Siento que podemos mejorar, hay cosas que hay que mejorar para poder seguir sumando. Ojo que no todos los equipos te van a perdonar cuando te llegan, pero por lo visto contento con los tres puntos, lo necesitábamos”, finalizó.

