“Increíble”: Equipo del fútbol chileno sorprende a Paulo Londra a horas de presentación en el Festival de Viña

El fútbol chileno vuelve a sorprender a nivel internacional. Esto porque ahora una de las principales estrellas del Festival de Viña 2026 posó con la camiseta y hasta se sorprendió por la calidad de instalaciones que tiene el balompié nacional.

Esto ocurrió con Paulo Londra, que este viernes 27 de febrero se presenta en la Quinta Vergara en el cierre del festival más importante del continente. El trasandino es una de las principales cartas para darle broche de oro al evento.

Pero para cortar los días, el cantante fue sorprendido por Everton de Viña del Mar que le regaló la camiseta 2026 con el “10” y con su nombre. Indumentaria que utilizó de inmediato.

Incluso recalcaron su amor por dichos colores ya que son muy similares a los de Boca Juniors. Elenco al que Paulo Londra sigue en Argentina desde pequeño.

Everton sorprende a Paulo Londra

El tema es que Everton además invitó a su centro de entrenamiento a Paulo Londra. Pero la mayor sorpresa fue cuando el trasandino quisó jugar un partido y logró reunir gente en cuestión de minutos. Por lo que pudo demostrar su talento en tierras nacionales.

“Son las once de la noche. De las ocho y media que estamos jugando en las canchas de Everton. Nos prestaron para jugar con todo el equipo. Increíble”, agradeció el cantante. Jornada que duró varias horas y donde hasta se dio el lujo de marcar de rabona. Una muestra más de que las tierras chilenas le vienen bien a Paulo Londra.