Cada semana son múltiples los hits debutantes de la música urbana tanto en Chile como en Latinoamérica en general. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos del género que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están lo nuevo de Paulo Londra al ritmo del reggaetón, Nicky Jam con una apuesta que lo hace reaparecer en la escena, mientras Maluma tantea terreno para la edición de su próximo disco y Ceaese arroja un nuevo hit a su larga lista de éxitos, entre otros.

El género no da tregua a las audiencias y acumula miles de reproducciones en las plataformas digitales. Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no deja de presentar exponentes, diversas propuestas y melodías.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Paulo Londra - Julieta

Julieta de Paulo Londra es el reggaetón que tanto anhelaban los fanáticos de la estrella cordobesa. Fue producida por Sky Rompiendo, con la colaboración de Federico Vindver, el productor detrás de los nuevos lanzamientos de Paulo.

Nicky Jam - Sin Novia

"Me siento feliz con el resultado de esta canción y el video, espero que se sientan identificados y lo compartan. Agradezco a la gente que siempre me apoya y me lleva a los niveles más altos, gracias por motivarme a seguir creando música", indicó Nicky Jam.

Maluma feat. De La Ghetto, Arcángel - Tsunami

Tsunami es una de las 8 canciones incluidas en The Love & Sex Tape, la sexta producción discográfica del colombiano, donde muestra un sonido mucho más urbano que en los últimos años, manteniendo la esencia del beat con el que hizo despegar su carrera.

Ceaese - Bestie

"Bestie habla del día cotidiano en la vida de cualquier pareja, relaciones humanas que hacen de este plano momentos mas completos y relajados. Viajes sin destinos, apañamiento entre dos personas, risas, fiestas y proyecciones a pasar un buen rato, dejando de lado el peso del mundo actual", sostiene Ceaese.

Gianluca - Amor de alta costura

"Viendo como pasa el tiempo uno va sacando conclusiones distintas a cuando recién termina una relación (...) Esta canción es como triste/alegre, una condición que tienen varias canciones mías, que te ponen alegre, pero en el fondo generan una mezcla de muchas emociones", asegura Gianluca.

ROA feat. Young Cister - Pa Cuando

El sencillo posee sonidos R&B y reggaeton, para luego rematar con un relajado y sensual beat. El tema destaca la unión de dos culturas que enaltecen el talento derivado de sus respectivos representantes poniendo en alto a Puerto Rico y Chile muy en la escena musical.

Feid - Si Te La Encuentras Por Ahi

El quinto sencillo que Feid lanza en 2022 es un himno para los melancólicos que han perdido un amor el cual no puedes olvidar. El tema es producido por Jowan y Sky y el video por Sebastian Sanchez, manteniendo el estilo único de Feid que ha cautivado a una audiencia internacional con fuerza viral.