El cantante colombiano Maluma es uno de los principales números artísticos de la Copa Mundial de la FIFA, la cual se realizará en Qatar. Sin embargo, su participación no ha estado exenta de críticas ni de polémicas, debido a las denuncias de violaciones de derechos humanos en el país del continente asiático.

Debido a ello, distintos artistas internacionales rechazaron participar en la nueva edición de la cita planetaria, entre ellas Dua Lipa, Shakira y Rod Stewart.

Recientemente el artista culminó abruptamente una entrevista tras ser consultado sobre estos hechos.

El incómodo momento se registró cuando el periodista Moav Vardi, le preguntó al cantante de "Felices los 4" cuál era su opinión sobre la negativa de los artistas de participar en el evento mundialista.

“Tú sabes que te debo preguntar, Shakira y Dua Lipa se negaron a tomar parte en esta copa del mundo debido al mal récord catarí en materia de derechos humanos y obviamente la gente piensa, ¿Maluma, no tienes problemas con la violación de derechos humanos de este país?”, consultó el periodista.

A lo que el artista colombiano respondió: “Sí, pero es algo que no puedo resolver. Solo vine aquí para disfrutar la vida, disfrutar el fútbol y la fiesta del fútbol. No es algo en lo que realmente tenga que involucrarme. Estoy aquí disfrutando de mi música y la vida hermosa, jugando fútbol también”.

Tras ello, Vardi volvió a consultar: “Pero ¿entiendes que la gente va a decir que tu sola presencia aquí está ayudando a limpiar (su imagen)?”, pero antes de terminar, fue interrumpido por Maluma.

“¿Tengo que responder esta pregunta?”, consultó. “No, no tienes que hacerlo”, le respondieron, parándose inmediatamente de su asiento y retirándose del lugar, no sin antes dirigirse nuevamente a Vardi: “Eso no se hace. Eres grosero”, mientras el comunicador intentaba retomar la entrevista.

Respuesta de Maluma

A través de su cuenta de Instagram, el cantante se volvió a referir al tema e insistió en la versión ya entregada al medio israelí.

“Yo vine a celebrar la fiesta del fútbol, a poner mi bandera y cultura en el evento más importante de la historia de los deportes y a llevar alegría a los rincones del mundo”, escribió en una historia.

"Si algunos no quisieron venir es su problema, pero yo estoy acá enfrentando la realidad y llevando luz al mundo entero”, aseguró.