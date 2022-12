Cada semana son múltiples los hits debutantes de la música urbana tanto en Chile como en Latinoamérica en general. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos del género que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están lo nuevo de la imparable Princesa Alba, también el sencillo que encabeza otro EP de Feid, además de la piedra angular del disco de Paulo Londra, entre otros.

El género no da tregua a las audiencias y acumula miles de reproducciones en las plataformas digitales. Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no deja de presentar exponentes, diversas propuestas y melodías.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Princesa Alba - Ya no soy tu baby

La cantante señaló: “Describe la escena de llegar a la fiesta con un objetivo claro, y descubrir que esa persona ‘está con otra’. Y pese a que ello abre paso a la decepción, también reafirma el empoderamiento de decidir pasarlo bien pese a todo”. El tema viene acompañado de un veraniego videoclip dirigido por Javiera Eyzaguirre de Estudio Fe.

Feid - CHORRITO PA LAS ANIMAS

Feid está actualmente posicionado en el mejor capítulo de su carrera musical en preparación para el lanzamiento de su nuevo EP, ‘SIXDO’. Este nuevo proyecto llega solo meses después del estreno de su previo album e incluye el tema CHORRITO PA LAS ANIMAS.

Paulo Londra - Por Deporte

Paulo Londra lanzó su muy anticipado segundo álbum BACK TO THE GAME, como parte de su gran regreso a la escena musical después de casi tres años de no poder compartir nueva música con sus fans.

JBLVD (Jay Boulevard) - El Pobla

“Me siento tan feliz, nervioso y agradecido por todo lo que se viene en mi carrera, pero lo que más siento son ganas de triunfar. Así que vamos con todo, espero que puedan caminar de la mano conmigo en este sueño”, comenta JBLVD.

Gianluca - Una Fixa

En este single, el artista realiza una acertada mezcla de reggaetón y múltiples melodías, con una letra ideal para conquistar a alguien con la excusa de darle distracción a sus problemas y lograr que se olvide las penas de amor provocadas por un ex. "Esta es una de las últimas canciones que se agregaron al proyecto y tiene una vibra especial, porque es muy divertida y muy reggaetonera para disfrutarla en el verano", comenta Gianluca.

Benja Valencia y DJ RAM - BENJA X RAM

La promisoria voz de la escena urbana, Benja Valencia, sorprende nuevamente con un enérgico tema que mezcla lo mejor de su propuesta con la del reconocido Dj RAM. El sencillo “BENJA X RAM”, que ya está disponible en las plataformas de música y YouTube, promete prender estos días de primavera al ritmo del pop urbano y el tech.

Nasty8ei - Pa Morirnos

Nasty8ei pasó su infancia y adolescencia en dos hogares de menores, entre los 5 y 7, y entre los 14 y 18 años. A pesar de esta difícil experiencia, descubrió su pasión por la música en el Sename. “Llegaron hacer talleres al centro donde estaba alojado, y cuando el maestro me mostró las técnicas de grabación y canto, quede muy ilusionado con tomar esto en serio. Siempre vi una opción para mi vida en la música. Este taller me dio una luz en el camino. Luego cuando salí del centro, conecté con otros hermanos de la Quinta Región, los cuales también estaban en la música y ahí no paré más”, cuenta el artista. Este tema es “Pa Morirnos”, y, según afirma el mismo Nasty8ei, refleja un momento difícil de su vida, donde tuvo una experiencia cercana a la muerte. Esto, sumado a las ganas de quebrarle la mano al destino, hacen de su lírica un potente mensaje.

Bad Gyal, Quevedo - Real G

Real G es una pista orientada al club que trae un nuevo enfoque sonoro de Taiko y Sky. El tema deriva del homenaje los Real G - las personas fieles a su estilo que no conforman su esencia para complacer a los demás y que, a pesar de las circunstancias, confían en sí mismas para lograr sus objetivos.