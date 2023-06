Guarello se pone en la buena con Maks Cárdenas: "No merece el palo que le pegué, déjenlo en paz"

Juan Cristóbal Guarello pasa la página luego de su pelea cibernética con Maks Cárdenas. En su programa La Hora de King Kong, el reconocido rostro del periodismo deportivo puso paños fríos a la discusión, que se extendió por varios días con declaraciones en Twitter (de Cárdenas) y YouTube (de Guarello).

Después de que Cárdenas afirmara que Guarello llamó a Nicolás Larraín, quien conduce Not News de Vía X, “para que te sacara en su programa para hablar de mí”, el periodista quiso ponerle punto final a la historia. Por eso, pidió en YouTube que dejaran a Cárdenas en paz.

“El palo que yo le pegué a un cabro no se lo merece, porque ese cabro es un obrero de esta cuestión. A ese cabro déjenlo en paz, no se merece ese palo. En verdad, hay gente mucho más importante operando en medios grandes, mal y haciéndose la tonta. A ese cabro déjenlo tranquilo”, dijo.

“Es pegarle a alguien que no está en tu categoría y es maldad. En verdad, y de corazón, dije, ‘este cabro que está armando su cosita, da pena, hay que ponerse en sus zapatos’. Y hay gente operando con mucho más prestigio, espalda y repercusión”, recalcó Guarello.

La pelea de Guarello y Cárdenas

El round entre Guarello y Cárdenas partió luego de un controvertido tuit del periodista radicado en Europa. “Si yo fuera dueño, presidente o gerente deportivo de la U informaría al técnico que esté al mando que Assadi y Osorio tienen que ser titulares fijos”, tuiteó Cárdenas.

En YouTube, Guarello, sin mencionar su nombre, disparó: “Un tipo que yo no considero colega andaba exigiéndole al técnico de la U que Assadi y Osorio tenían que jugar (…) Cuando empiezas a exigir jugadores que no son titulares y que los quieren vender a toda costa, es raro. Permíteme sospechar de ese coleguita. Yo ya había visto otras cosas de él”.

Esto motivó a Cárdenas a enrostrarle al comentarista de radio Agricultura que no tenía título de periodista. “A mí me da lo mismo. No tengo cartón, pero tengo investigación, tengo libro, tengo calle y tengo 30 años de trayectoria, papá”, le contestó Guarello por YouTube.