Los jinetes Francisco González y José Omar Sánchez, de la Asociación O’Higgins, se convirtieron en los flamantes ganadores del rodeo del club San Miguel de Chicureo (Asociación Santiago), que se disputó en la Medialuna José Manuel “Coteco” Aguirre, en la comuna de Colina.

Montando a Altiva y Chiflón, González y Sánchez, totalizaron 30 puntos buenos (parciales de 10+7+5+8), asegurando el requisito para los Clasificatorios de cara al Champion de Chile 2026.

Segundos fue el Criadero Lo Miranda con Gonzalo Vial y José Tomás Meza en Orégano y Maitén con 27 buenos. Terceros fueron Nicolás Barros y José Antonio de la Jara en El Colero e Icono con 25.

Un total de 26 de rodeos fueron programados para estas Fiestas Patrias. Uno de los destacado fue el de Criadores de la Asociación Petorca, donde participaban los actuales campeones de Chile, Felipe Garcés y Gustavo Valdebenito, quienes fueron cuartos en Parodia y Chaperona con 26 puntos buenos (+1).

Los ganadores en el Parque Catapilco fueron José Domingo Baraona y Rufino Hernández. En los lomos de Comentarista y Prendao, sumaron 37 puntos. Segundos fueron Martín Toro y Claudio Meza con 28 puntos en Terremoto y Te Recuerdo, dos más que Arturo Ríos y Pedro Espinoza, que totalizaron 26 puntos (+8) en Relincho y Elegante.

Por otra parte, Juan Ignacio Meza y Alfredo Moreno Echeverría ocuparon el primer y segundo lugar en el Interasociaciones del club Santa María (Asociación San Felipe). Los jinetes del criadero Palmas de Peñaflor ganaron con Bien Pagada y Taymal con 37 puntos buenos, mientras que en Romancero y Barquero fueron segundos con 34.