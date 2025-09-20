Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chile

González y Sánchez brillaron en Colina, uno de los 26 rodeos de Fiestas Patrias

Las Fiestas Patrias tuvieron emoción con los grandes ganadores que se convirtieron en los flamantes ganadores del rodeo del club San Miguel de Chicureo.

Por Cristián Fajardo C.

La jornada de las Fiestas Patrias en Colina.
La jornada de las Fiestas Patrias en Colina.

Los jinetes Francisco González y José Omar Sánchez, de la Asociación O’Higgins, se convirtieron en los flamantes ganadores del rodeo del club San Miguel de Chicureo (Asociación Santiago), que se disputó en la Medialuna José Manuel “Coteco” Aguirre, en la comuna de Colina.

Montando a Altiva y Chiflón, González y Sánchez, totalizaron 30 puntos buenos (parciales de 10+7+5+8), asegurando el requisito para los Clasificatorios de cara al Champion de Chile 2026.

Segundos fue el Criadero Lo Miranda con Gonzalo Vial y José Tomás Meza en Orégano y Maitén con 27 buenos. Terceros fueron Nicolás Barros y José Antonio de la Jara en El Colero e Icono con 25.

Un total de 26 de rodeos fueron programados para estas Fiestas Patrias. Uno de los destacado fue el de Criadores de la Asociación Petorca, donde participaban los actuales campeones de Chile, Felipe Garcés y Gustavo Valdebenito, quienes fueron cuartos en Parodia y Chaperona con 26 puntos buenos (+1).

Los ganadores en el Parque Catapilco fueron José Domingo Baraona y Rufino Hernández. En los lomos de Comentarista y Prendao, sumaron 37 puntos. Segundos fueron Martín Toro y Claudio Meza con 28 puntos en Terremoto y Te Recuerdo, dos más que Arturo Ríos y Pedro Espinoza, que totalizaron 26 puntos (+8) en Relincho y Elegante.

Publicidad

Por otra parte, Juan Ignacio Meza y Alfredo Moreno Echeverría ocuparon el primer y segundo lugar en el Interasociaciones del club Santa María (Asociación San Felipe). Los jinetes del criadero Palmas de Peñaflor ganaron con Bien Pagada y Taymal con 37 puntos buenos, mientras que en Romancero y Barquero fueron segundos con 34.

Lee también
"Nunca debí haber...": Mou agacha el moño tras ninguneo a Pellegrini
Internacional

"Nunca debí haber...": Mou agacha el moño tras ninguneo a Pellegrini

DT del Sevilla saca pecho con Alexis Sánchez y deja poderosa reflexión
Alexis Sánchez

DT del Sevilla saca pecho con Alexis Sánchez y deja poderosa reflexión

Prensa española está loca con Alexis y dice que dejó en silencio a los haters
Alexis Sánchez

Prensa española está loca con Alexis y dice que dejó en silencio a los haters

Figura del esquí mundial falleció en Chile y ex compañeros de Alexis lo ovacionaron
Redsport

Figura del esquí mundial falleció en Chile y ex compañeros de Alexis lo ovacionaron

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo