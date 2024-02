El entrenador Jorge Garcés formará parte de un hecho histórico para el fútbol nacional, en su calidad de entrenador de la selección de la Isla Juan Fernández, pues se abrirá en el Archipiélago la edición 2024 de Copa Chile, cuando este cuadro reciba a Santiago Wanderers.

Para este desafío, el Peineta aterrizó en la zona este fin de semana, y desde este lunes comenzó oficialmente los entrenamientos del equipo, que tendrá una mezcla de nativos del lugar, que trabajan en la Municipalidad, y otros elementos que vienen desde el Continente.

“Me tienen sorprendido. Ellos están sintiendo la exigencia, pero el querer vivir esto es histórico para ellos“, aseguró Garcés a Las Últimas Noticias, donde apuntó que “hay unos ocho (futbolistas) que juegan bastante bien”.

En esa línea, el técnico describe que quienes componen la selección de Juan Fernández son “pescadores que salen a la caza de langostas y vuelven al mediodía. Otros llegaron en barco desde el continente, algunos deben volver a la universidad, y hay muchachos que trabajan en la municipalidad“.

¿Cómo toma Garcés el desafío de dirigir a Juan Fernández?

Al consultarle el matutino por esta nueva experiencia en su carrera, Peineta aseguró que “veo esto y me digo: qué bonito desafío me pone Dios. Me toca la vida y es hermoso poder asumirlo“, además de detallar cómo vive estos días en el Archipiélago.

“Sigo siendo el profesional de siempre y los chicos están felices aquí en la isla con lo que estamos haciendo. Son amateurs y trabajan como profesionales“, sentenció Jorge Garcés sobre su experiencia al mando de la selección de Juan Fernández.

¿Cuándo comienza la Copa Chile 2024?

A falta que la ANFP defina el formato de la próxima edición de este certamen, según indicó el gerente de ligas, Yamal Rajab, a Radio Cooperativa, “la idea es hacer el partido inaugural en mayo, falta afinar con la Armada, porque contamos con su apoyo y tenemos que adecuarnos a sus viajes”.

