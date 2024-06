Extrañeza causó en el mundo del fútbol la ácida crítica que Pedro Carcuro realizó sobre el delantero Ben Brereton, a quien incluso mandó a participar de un reality al tratarse de un personaje querido por la gente más que de un futbolista de elite de la selección chilena.

“Lo quiere la gente y se vuelve loca cada vez que lo nombran, tiene categoría de ídolo sorprendentemente y de gran jugador, pero a mí no me parece y no me convence”, fue parte de lo que señaló el eterno periodista de TVN.

Un hecho que no le gustó a Jorge Aravena, ex seleccionado nacional y autor del gol imposible en las eliminatorias a México 1986. “Se pasó varios pueblos con el comentario”, fue lo primero que le señaló a Redgol.

Luego aseguró que entiende en parte la posición de Carcuro. “Es cierto que todos esperamos un goleador como Suazo, pero Ben no es Suazo, tiene otras características, es más de lucha”, señaló.

Ben Brereton no es considerado como titular para Gareca

Carcuro siempre fue cauto

Para Jorge Aravena eso sí no hay doble lectura con los dardos que lanzó Carcuro a Brereton. “Fue un despropósito, yo creo que debe estar arrepentido”, manifestó, aunque el comunicador refrendó sus dichos.

“Siendo un hombre muy medido en sus comentarios, me causó extrañeza leer y escuchar un comentario de Pedro Carcuro sobre un futbolista de esta manera”, cerró el Mortero.

Brereton de todas maneras no está considerado como titular por Ricardo Gareca para el debut de Copa América, pues en la ofensiva cuenta con Edu Vargas, Alexis Sánchez, Darío Osorio, Víctor Dávila y Diego Valdés como preferencias.