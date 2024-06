En medio de su preparación para la Copa América, la selección chilena recibió la inesperada visita de Manuel Pellegrini. El Ingeniero llegó hasta Juan Pinto Durán días atrás para ver a Ricardo Gareca y el plantel de la Roja, lo que generó todo tipo de reacciones.

Luego de terminar la temporada con el Real Betis, el entrenador viajó a nuestro país para disfrutar de sus vacaciones. Fue en ellas que decidió darse una vuelta por el búnker del Equipo de Todos, donde el Tigre lo recibió con los brazos abiertos.

Pero más allá del encuentro, pocos detalles se conocieron que lo que realmente había ocurrido en la cita. Eso hasta este lunes, cuando el DT de Chile reveló lo que conversó con su colega. Y de paso, lo llenó de elogios.

Ricardo Gareca quiere ver a Manuel Pellegrini en la banca de Chile algún día

Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa previo al duelo de Chile con Paraguay y abordó distintos temas. Uno de ellos fue la visita de Manuel Pellegrini, al que reconoció admirar al punto de tenerlo como uno de sus referentes a la hora de dirigir equipos.

Manuel Pellegrini y Ricardo Gareca recorrieron Juan Pinto Durán. Foto: Photosport.

“Es algo que gratifica a todo el mundo, yo le tengo un gran respeto. Es uno de los referentes que me gustan, lo que veo de sus equipos en el campo de juego y cómo se maneja en todo aspecto”, explicó el Tigre.

Para Ricardo Gareca, no hay duda de que Manuel Pellegrini es el DT más destacado de nuestra historia. “Todo ese tipo de cosas hizo que él sea para nosotros y para mí en particular, uno de los técnicos que me gusta seguir. Que nos visite, para mí con una mirada no tan profunda como la de ustedes, para mí es el mejor técnico del fútbol chileno y de los mejores del mundo. Que venga es muy importante”.

El Tigre también contó qué hicieron con el Ingeniero en Juan Pinto Durán, un sitio en el que muchos lo quieren ver con el buzo de la selección chilena. “Encontró muy ameno el lugar”, dijo el actual DT de la Roja.

“Le mostré todas las instalaciones y quedó muy conforme con todo lo que vio. Es un técnico, decidirá él en el futuro. Es un técnico ideal para Chile tarde o temprano, pero hay que ver lo que decide él”, agregó.

Finalmente, aseguró que Manuel Pellegrini quedó feliz con lo que se encontró en Juan Pinto Durán y llamó a los hinchas a valorarlo más. “Le gustó todo lo que vio pero tiene contrato todavía en Europa. Tienen que sentirme muy bien representados por lo que ha hecho en su carrera”.

¿Te gustaría ver a Manuel Pellegrini en la selección chilena? ¿Te gustaría ver a Manuel Pellegrini en la selección chilena? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini como técnico?

Según datos de Transfermarkt, Manuel Pellegrini ha dirigido un total de 1.100 partidos en su carrera como entrenador. En ellos ha conseguido 545 triunfos, 244 empates y 311 derrotas, con 1.869 goles a favor y 1.335 en contra.

¿Cuándo juega Chile?

Ricardo Gareca por ahora no piensa en otra cosa que no sea el amistoso de Chile ante Paraguay. La Roja cerrará su preparación de cara a la Copa América este martes 11 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.