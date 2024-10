El fútbol chileno está muy pendiente de lo que sucede entre Colo Colo y Universidad de Chile, que están peleando el título del Campeonato Nacional. De hecho, es posible que ambos jueguen una final.

Definición que está muy cerca de vivirse en la Segunda División Profesional, tercera categoría del fútbol nacional, entre Deportes Concepción y Deportes Melipilla.

Ambos elencos están en el primer lugar de la Liga 2D con 51 unidades a falta de dos fechas para que termine el torneo. Por eso, se respira en el ambiente una final entre ambos elencos.

Las próximas dos fechas serán cruciales para eso. Los Potros deben enfrentar como local a Osorno (séptimo en la tabla) y visitar a Lautaro Buin (décimo en la tabla), mientras que el Conce, a priori, la tiene más complicada: General Velásquez en el Biobío (sexto en la tabla) y San Antonio (quinto).

La fe del técnico de Concepción

Manuel Suárez, entrenador de Concepción, fue ayudante de Juan Antonio Pizzi en la Roja. Por lo mismo, levantó la Copa América Centenario el 2016, algo que recordó en este momento de los lilas.

“Gui campeón con la selección y con Conce me ilusiona mucho. Todavía no tengo nada, pero me ilusiona mucho”, comentó a la Liga 2D.

Agregó que “vamos partido a partido, hacemos el trabajo que nos corresponde el fin de semana. Ahora vamos por General Velásquez y ese es el objetivo. Después veremos lo que vaya pasando”.

Finalmente contó que “nos tenemos que preocupar de nosotros. Hay tranquilidad y confianza. Sumamos, hay que sumar la fecha que viene, la última y ahí veremos que pasa”.