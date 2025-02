Una vez más, el fútbol chileno se define en los escritorios, esta vez en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Suiza, hasta donde Deportes Melipilla interpuso una denuncia para impedir que Deportes Concepción juegue en Primera B este 2025.

Los metropolitanos exigieron en la instancia que “se suspenda la resolución de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina hasta que termine el juicio”, en referencia a la resta de tres puntos que les hizo la ANFP por irregularidades en la pasada campaña de Segunda División.

Ante la ofensiva de Melipilla, en Concepción no se quedaron atrás. El abogado de los lilas, Ciro Colombara, confirmó a RedGol que no sólo irán al TAS para denunciar a los “potros” en busca de su desafiliación, además les lanzó un duro aviso por la denuncia en contra del “León de Collao”.

ver también Los quieren hundir: Concepción pega de vuelta y también va al TAS contra Melipilla

Concepción lanza aviso a Melipilla por denuncia en el TAS

“No hay ninguna posibilidad de que Concepcion no juegue el Campeonato de Primera B. Ninguna“, afirmó enfático el legista, junto con agregar que “la presentación ante TAS de Melipilla es infundada y se aleja de la verdad. No existe ningún riesgo respecto de su participación ni del debut contra Temuco”.

En esa línea, Colombara enfatizó a RedGol que los metropolitanos “han incumplido sistemáticamente con toda la reglamentación interna de la ANFP. Durante todo el torneo mantuvieron deudas tributarias y laborales. Tenemos certeza que hay argumentos suficientes para que se rechace la apelación y estamos trabajando en ello”.

Junto con sostener que “la cautelar solicitada por Melipilla no se pide la suspensión de la participación de Concepción, sino que piden la incorporación en el Torneo mientras dura la apelación”, el abogado fue categórico en afirmar que perderán en el juicio ante el TAS.

Publicidad

Publicidad

Ciro Colombara, abogado de Concepción en litigio ante el TAS por denuncia de Melipilla (Estudio Colombara)

“Estamos muy tranquilos y además vendrán mas acciones respecto de Melipilla. Con los antecedentes que se han ido conociendo, es insostenible que ese club mantenga la Licencia de Clubes. La van a perder (la demanda)”, sentenció Colombara.

¿Qué pasa mientras tanto con ambos equipos?

Por el lado de Melipilla, deben jugar la próxima temporada en Segunda División, a menos que les den la razón en el TAS. A la espera de eso, en Concepción se preparan para su vuelta a la Primera B, donde el fin de semana del 23 de febrero recibirán a Deportes Temuco en Collao. Pero todo puede pasar.

Publicidad