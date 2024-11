Daniela Aránguiz conversó sobre el caso que remece a su ex marido en el programa Only Fama, en el cual es panelista.

Daniela Aránguiz rompió el silencio sobre la denuncia de violación que hay en contra de Jorge Valdivia, su ex marido y el padre de sus dos hijos. Lo hizo en el programa de farándula de Mega “Only Fama”, en el cual es panelista.

En conversación con Francisca García-Huidobro, la conductora del espacio, señaló en primera instancia que “me toca ser contención de mis hijos. No me he escondido, me di una pausa”.

También se molestó por antiguas declaraciones que dio. “Hay muchas cosas que se han dicho, entrevistas antiguas mías sacadas de contexto, estaba hace media hora en un canal diciendo cosas que son muy antiguas y pedí no mostrarlas. Encuentro que es hacer más daño y no me quiero ver involucrada yo”.

Daniela Aránguiz en Only Fama habló de Jorge Valdivia

Daniela Aránguiz preocupada de sus hijos

Daniela Aránguiz dijo luego que “estoy en un rol de mamá, de protectora, estoy en eso ahora, cuidando lo que para mí es lo más importante. Inevitablemente lo que le afecta a mis hijos emocionalmente, me afecta a mí”.

Manifestó además que “yo estoy siendo fuerte. No puedo ser de otra manera. Me tocó ser fuerte, demostrar que a pesar de cualquier adversidad debo levantarme, la vida sigue, le transmito eso a mis hijos”.

Ante la consulta de la conductora de “si vio venir” este problema que acongoja a Valdivia, respondió que “como te digo Fran, son temas muy personales y prefiero no referirme a ese tema. Está en manos de la justicia, por respeto a mi familia, prefiero no hablar del tema porque puede causar más daño”.

Además lo defendió en su rol paternal. “Jorge siempre fue un buen padre. En el último tiempo recibía mucha ayuda de parte de él con nuestra responsabilidad. Por eso afecta mucho a mis hijos el tema”.

“Hay que dejar de lado rencores y peleas por tus hijos. Yo estoy con ellos, con lo que sienten, es difícil. Ellos son dos personas, seres humanos. Me da mucha pena que me juzguen por cosas del pasado”, sostuvo además.