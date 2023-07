"Yo me defendí": Daniela Aránguiz asegura que hubo agresiones físicas con Jorge Valdivia

Ex jugador

Ex jugador

Capítulo estreno de la interminable teleserie protagonizada por Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz. El Mago, pese a dejar las canchas de fútbol hace un buen rato, no deja de tener las cámaras y los reflectores sobre él y en una nueva transmisión de Podemos Hablar de Chilevisión, el ex Colo Colo volvió a estar en la palestra.

Daniela Aránguiz, invitada al programa, aseguró que entre ella y el futbolista habían existido agresiones y que fue el Mago el primero en agredir. “Fue una pelea en la vía pública, dentro de un auto. Pasamos los límites que él ya había pasado hace muchos años. Yo me defendí”, señaló la ex pareja de Jorge Valdivia.

Evidentemente, el conductor no quiso dejar dando bote la pelota y remató preguntando: “¿Hubo agresiones físicas?”. La ex del Mago no caviló y respondió con un rotundo “sí”.

Si bien el capítulo de la teleserie tiene mucho más por contar, hay que detenerse brevemente en otro de los temas tratados en el programa. Daniela Aránguiz sugirió que le había preguntado a Jorge Valdivia sobre su supuesta infidelidad con Maite Orsini, que fue noticia a principios de este año. “Él me dijo que no estaba en una relación con ella”, aseveró.

“Le pregunté a ella y me dijo que no sabía que estaba conmigo, que él le había dicho que estabamos separados hace mucho tiempo”, cerró Aránguiz. Quedamos a la espera del próximo capítulo. ¿Aló, Netflix?