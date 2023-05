Coquimbo no quiere ser sede de la Copa Libertadores Sub 20 y se baja para privilegiar al club pirata

Coquimbo se baja como sede de la Copa Libertadores Sub 20 que se realizará entre el 1 y el 16 de julio. El no definitivo para albergar el torneo continental juvenil fue explicado por el alcalde de la turística ciudad de la Cuarta Región, y ex futbolista nacional, Alí Manouchehri.

Tal como explica el alcalde Manouchehri, por fechas, factores de coordinación y de mantenimiento del mismo estadio Francisco Sánchez Rumoroso, no se prestará el recinto deportivo para privilegiar el compromiso con Coquimbo Unido.

“Habíamos hecho una planificación para poder realizar la Copa Libertadores Sub 20 acá. Iniciamos conversaciones que vieron dificultadas la posibilidad de que Coquimbo Unido jugara de local en caso de clasificar a la posterior fase de Copa Chile, debiendo salir del estadio e ir a jugar a otra ciudad”, dijo el alcalde a El Día.

Agrega que “como alcalde, no estoy muy de acuerdo en que, teniendo un estadio maravilloso, tengamos que cederlo y que nuestra gente no pueda ver al club de su ciudad por una falta de coordinación entre la ANFP, la Conmebol y la municipalidad. Por eso optamos por mantener nuestro recinto en óptimas condiciones, esperando el partido de Copa Chile como la vuelta al torneo nacional”.

Falta de coordinación y La Serena en veremos

“Debido a la falta de coordinación y comunicación con respecto a la definición de las fechas en lo que significa el torneo nacional y Copa Chile, nosotros no aceptaríamos la propuesta de que Coquimbo sea sede de la Copa Libertadores Sub 20. Agradecemos la oportunidad pero, por supuesto, privilegiamos hoy día que nuestra gente tenga la instancia de ir al estadio y ver a su club”, complementa Manouchehri.

El ex defensa central sentencia que “hay problemas también de mantenimiento del estadio y eso implica, prácticamente, ceder el estadio de manera gratuita y recibir quizás los problemas. Preferimos optar por mantener el acuerdo que tenemos con Coquimbo Unido”.

Asimismo, el medio mencionado adelanta que La Serena tampoco estaría en condiciones de albergar el torneo: “tenemos un calendario que nos enviaron ellos en relación al convenio que íbamos a firmar, pero con lo de Coquimbo quizás cambie la situación”, avisa el jefe de gabinete de la municipalidad granate, Juan Gallardo.