Durante las últimas semanas se conoció que la ANFP trabaja en la creación de un tercer torneo en el fútbol chileno. Los pocos partidos a diferencia de países como Argentina o Brasil llevaron a la entidad a dar el paso para concretar el nuevo campeonato para nuestro país, algo que va tomando cada vez más forma.

Este martes Pablo Milad, presidente del ente rector del balompié nacional, conversó con Radio ADN. Ahí el hombre al mando reveló detalles de lo que están armando para que se lleve a cabo la competencia, la que será al más puro estilo del fútbol inglés.

Consultado por el formato que tendrá este tercer torneo, el mandamás del fútbol chileno confirmó que será al estilo Copa de la Liga. Eso sí, aún resta definir si el trabajo se hará con fases de grupos o si se trabajará con otros sistemas de clasificación.

El tercer torneo del fútbol chileno toma forma en la ANFP

Fue en agosto de este año cuando se conoció que en la ANFP trabajaban en un tercer torneo para el fútbol chileno. Sin embargo, desde entonces hubo pocos detalles al respecto, algo que se terminó este martes tras los dichos de Pablo Milad.

El presidente del balompié nacional reveló que ya hay propuestas para el formato que tendrá, pero todavía no se deciden por una. “Hay tres: dos grupos de cuatro en cuatro zonas y otra que son alternadas. No quiero dar detalles ahora, porque no saben los presidentes ahora. A lo menos son seis partidos más”, lanzó.

Pablo Milad recalcó que todo esto llega para acabar con las críticas por la poca cantidad de partidos en Chile. “Cuando dicen que somos los que mejor jugamos eso es incorrecto. El hecho de que en otros países se juega más seguido, hay que cambiar la mentalidad. A muchos técnicos no les gusta jugar muchos partidos seguidos. En pandemia jugando semana y fin de semana no aceptaban”.

En esa misma línea, el presidente de la ANFP dijo que el ganador de este tercer torneo consiga un cupo a una competencia internacional. “El equipo que juega por Copa Chile, vamos aumentar los partidos, entre 40 y 42 partidos por equipo. Proponemos que sea un cupo a la Copa Sudamericana”.

Eso no fue todo, ya que aprovechando la consulta sobre el nuevo campeonato, Pablo Milad destacó que los hinchas han vuelto a los estadios. “Ha aumentado el público del año pasado a este en un porcentaje significativo, casi 25%. Tenemos estadísticas porque las tenemos. Tenemos que mejorar mucho”.

Como si fuera poco, el presidente de la ANFP confirmó que se buscará regular los calendarios para no tener tantas pausas como esta temporada. “”Con el tercer campeonato que vamos a presentar para elegir las fórmulas de campeonato, comenzaría la tercera semana de enero, con un torneo atractivo. Las fechas FIFA se van a jugar todas, no se va parar el fútbol chileno como ha sido hasta ahora”.

“Tenemos planificación para aumentar partidos, disminuir las paradas que ha tenido campeonato y mayor afluencia de público, porque campeonato implica Primera División y muchos clásicos en ese tercer torneo”, sentenció.

¿Cuándo vuelve el fútbol chileno?

El fútbol chileno se encuentra en pausa por las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, desde este viernes se llevarán a cabo los Juegos Panamericanos, por lo que el balompié nacional volverá una vez finalicen, a comienzos de noviembre.

¿Cuándo termina el periodo de Pablo Milad en la ANFP?

Pablo Milad fue electo como presidente de la ANFP y tendrá que cumplir un periodo desde el 2023 hasta el 2026. Es decir, aún le quedan tres años al mando del fútbol chileno.

