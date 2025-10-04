El ex delantero e ídolo de Colo Colo y el fútbol chileno, Carlos Caszely, reaccionó mostrándose orgulloso del cuadro que mandó a hacer Éric Cantona y del que el chileno es protagonista, como una de las figuras del balompié comprometidos con la lucha social.

La obra titulada “El teatro de las pesadillas”, del artista británico Michael Browne, se encuentra en un museo de Manchester, pero ya a recorrido varias galerías del mundo.

El teatro de las pesadillas retrata el horror generado por la dictadura cívico-militar encabezada por el tirano Augusto Pinochet, que atormentó Chile entre 1973 y 1990. Caszely es protagonista principal del cuadro.

“Cuando lo vi se me puso la piel de gallina, porque es un cuadro que lo mandó a hacer Cantona, y es que es réplica, es de este porte, de 3 x 5, es enorme, y de verdad que esté en el museo del Manchester para mí es un orgullo enorme, enorme, enorme, porque no me lo esperaba. Ahora que lo supe, estoy realmente emocionado por eso“, dijo Caszely.

ver también Cantona y su patada cumplen 28 años: ＂Me arrepiento de no haberle pegado más fuerte＂

Caszely y el cuadro: es realmente increíble

El Rey del Metro Cuadrado agregó que “ojalá me llegue algún día (risas), hablamos con el artista y a lo mejor, en una de esas, llega una réplica aquí a Chile”.

Carlos Caszely reacciona orgulloso por el cuadro del que es protagonista, a pedido de Éric Cantona como recuerdo del horror de la dictadura de Pinochet en Chile.

Publicidad

Publicidad

“Ver el retrato de mi madre, por ejemplo, a nivel mundial, porque es un museo itinerante, recorre toda Europa, es algo impensado para un chileno de este país que está tan al sur del sur, tan lejos de todo el mundo, y que esté un cuadro itinerante de estas dimensiones es algo realmente increíble”, complementó el ex delantero.

Por último, Caszely recordó la figura de su mamá, quien al igual que miles de chilenos, fue cobardemente torturada por la dictadura: “como ella me protegió a mí durante toda su vida, yo también tuve que protegerla a ella en algún momento de su vida“, sentenció.

ver también Carlos Caszely explica por qué Manuel Pellegrini rechazará a la Roja: “Por más que le ofrezcan…”

Asimismo, no se puede olvidar que el ex crack francés del Manchester United, Éric Cantona, se convirtió en un ícono social al propinarle una patadón en pleno partido a un hooligan fascista del Crystal Palace.

Publicidad