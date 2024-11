El fútbol chileno guarda muchos capítulos ocultos, los cuales salen a la luz cuando uno de sus protagonistas decide revelarlo. Es el caso de una discusión de Nicolás Peric y Nelson Acosta, la cual estuvo a punto de llegar a los golpes.

La historia involucra a dos personajes carismáticos y queridos del torneo criollo. El arquero campeón con Cobresal y Argentinos Juniors tiene historias dignas para un libro. Ni hablar de don Nelson, quien por años comandó a la selección chilena en eventos históricos, como la Copa del Mundo de Francia 1998.

El motivo que gatilló la discusión entre Peric y Acosta

Para entender el conflicto, hay que retroceder hasta el año 2011. Cobreloa y Universidad de Chile se enfrentaron en la final del torneo de Clausura. Tras igualar sin goles en Calama, los Loínos disputaban la vuelta en Santiago. Peric y Acosta defendían los colores de los Naranjas, quienes buscaban el título.

“Yo no debí haber jugado para empezar, tenía un problema lumbar. Yo en el calentamiento me dio una hue… lumbar mal. Me pinchan y me dan una pastilla. Al minuto 20 pedí el cambio y se demoró Nelson Acosta no más“, comenzó relatando Peric en el programa Buena Fuente de DLT Sports.

Peric hoy es comentarista tras dejar el fútbol. Imagen: Photosport.

El problema vino que entre el minuto 24 y 35, la U anotó tres goles de la mano de Gustavo Canales, Eduardo Vargas y Matías Rodríguez, con lo cual selló el partido con un cómodo 3-0. Peric fue reemplazado en el 43′ por Luciano Palos, pero el problema vino en el camarín.

“Después de eso me peleé con el Pelao Acosta en el entretiempo porque me dijo cosas que nunca debió haber dicho. Casi nos agarramos a combos“, confesó el arquero. Finalmente, el Loco dejó a Cobreloa y regresó a Rangers tras ese partido.

La campaña que unió a Acosta y Peric en Calama, fue la última actuación destacada que tuvo Cobreloa en Primera División. Posterior a eso, el club entró en una profunda crisis que en 2025, tendrá al equipo nuevamente en la Primera B.